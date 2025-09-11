U18世界盃／中華隊拚冠軍戰門票必須克韓 甩掉預賽貧打成關鍵

U18世界盃棒球賽今天展開六強複賽，中華隊在預賽以4勝1敗、分組排名第2晉級，傍晚5點半在日本沖繩西崎球場對決南韓，想要拚進14日冠軍戰，複賽3場比賽沒有輸球本錢，出身平鎮高中的左投劉任右扛起抗韓重任。

預賽分組龍頭美國、日本帶著2勝進入複賽，中華、南韓都是1勝1敗，波多黎各中午在複賽首戰以3：1擊敗巴拿馬，兩分目前分別是1勝2敗、3敗。

中華隊在預賽第2戰以0：4不敵美國，還被無安打比賽，當時劉任右先發3局，被出3支安打、失兩分，最快球速150公里寫下生涯新高，今天將是本屆賽事第2場先發任務，南韓也推出左投崔曜翰應戰。

中華隊預賽主要投打數據幾乎都落後南韓，包括得分、安打、長打數、打點、打擊率、防禦率，僅有9次盜壘超過4次，奪三振多12次；值得一提的是，中華隊投手群目前57K也在12隊排名第1，美國、日本都是46K，南韓45K排名第4。