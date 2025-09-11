快訊

用水多日發現異味…北市文山區水塔內驚見男屍 疑非大樓住戶

從iPhone 17定價看蘋果策略 彭博：庫克要讓消費者習慣「這價位」

U18世界盃／中華隊拚冠軍戰門票必須克韓 甩掉預賽貧打成關鍵

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
中華隊左投劉任右。圖／中華棒球協會提供
中華隊左投劉任右。圖／中華棒球協會提供

U18世界盃棒球賽今天展開六強複賽，中華隊在預賽以4勝1敗、分組排名第2晉級，傍晚5點半在日本沖繩西崎球場對決南韓，想要拚進14日冠軍戰，複賽3場比賽沒有輸球本錢，出身平鎮高中的左投劉任右扛起抗韓重任。

預賽分組龍頭美國、日本帶著2勝進入複賽，中華、南韓都是1勝1敗，波多黎各中午在複賽首戰以3：1擊敗巴拿馬，兩分目前分別是1勝2敗、3敗。

中華隊在預賽第2戰以0：4不敵美國，還被無安打比賽，當時劉任右先發3局，被出3支安打、失兩分，最快球速150公里寫下生涯新高，今天將是本屆賽事第2場先發任務，南韓也推出左投崔曜翰應戰。

中華隊預賽主要投打數據幾乎都落後南韓，包括得分、安打、長打數、打點、打擊率、防禦率，僅有9次盜壘超過4次，奪三振多12次；值得一提的是，中華隊投手群目前57K也在12隊排名第1，美國、日本都是46K，南韓45K排名第4。

U18世界盃棒球賽開打7天，目前只出現4支全壘打，日本、波多黎各、德國、中國大陸各1支；中華隊目前打擊率2成23、25支安打都排名第6，預賽階段頻頻出現貧打，今晚能否集中攻勢成為爭取勝利的關鍵。

中華隊想要擊敗南韓，必須甩掉預賽階段頻頻出現的貧打。圖／中華棒球協會提供
中華隊想要擊敗南韓，必須甩掉預賽階段頻頻出現的貧打。圖／中華棒球協會提供

棒球 中華隊

延伸閱讀

U18世界盃／蘇嵐鴻3場飆13K 盼再對美國證明實力

U18世界盃／劉任右超級循環賽首戰先發對韓國 與自己對話盼更自信

U18世界盃棒球賽程、比分與戰績表 中華隊挺進複賽！

U18世界盃／中華隊超級循環賽11日戰韓國 對手有157公里火球男

相關新聞

U18世界盃／中華隊拚冠軍戰門票必須克韓 甩掉預賽貧打成關鍵

U18世界盃棒球賽今天展開六強複賽，中華隊在預賽以4勝1敗、分組排名第2晉級，傍晚5點半在日本沖繩西崎球場對決南韓，想要...

U18世界盃／蘇嵐鴻3場飆13K 盼再對美國證明實力

U18世界盃棒球賽台灣投手蘇嵐鴻預賽3戰有13K、飆出生涯最速151公里，他表示，進入比賽狀況更快、場上也更大膽；有國外...

中職／前9局接力無安打差點贏不了 兄弟延長賽11局險勝雄鷹

中信兄弟差點上演史上第二次「接力」無安打，先發投手鄭浩均今天與王凱程、江忠城、呂彥青、李振昌攜手投完9局沒被敲出安打，只...

中職／悍將雙轟補上4E漏洞 陳金鋒：守備表現不是很好

富邦悍將隊今天全場出現4次失誤，但仍靠著張育成、范國宸兩發兩分砲補救，以5：4擊敗味全龍隊，總教練陳金鋒也坦言：「今天守...

中職／張育成、范國宸重砲連擊 悍將獵龍中止2連敗

張育成在6局上對徐若熙敲出的逆轉兩分砲差點成空響，雖然因失誤在6局下就讓出領先，但好在范國宸8局上的兩分砲再次逆轉，讓悍...

中職／初登板不滿意 黃暐傑：久沒在觀眾面前比賽

中職味全龍隊投手黃暐傑在7日中職生涯初登板，投0.2局失1分，他今天表示，自己還有很大進步空間，也坦言當天很緊張，且因為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。