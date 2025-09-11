快訊

U18世界盃／蘇嵐鴻3場飆13K 盼再對美國證明實力

中央社／ 沖繩11日電
U18世界盃棒球賽投手蘇嵐鴻（圖）預賽3戰有13K、飆出生涯最速151公里，他希望有機會再對美國、也想證明實力。圖為10日台灣隊練球畫面。中央社
U18世界盃棒球賽投手蘇嵐鴻（圖）預賽3戰有13K、飆出生涯最速151公里，他希望有機會再對美國、也想證明實力。圖為10日台灣隊練球畫面。中央社

U18世界盃棒球賽中華隊投手蘇嵐鴻預賽3戰有13K、飆出生涯最速151公里，他表示，進入比賽狀況更快、場上也更大膽；有國外球隊持續觀察，他希望有機會再對美國、也想證明實力。

U18世界盃棒球賽中華隊陣中身高188公分的投手蘇嵐鴻被看好有旅外實力，此次定位後援，預賽依序在對中國、巴拿馬、德國比賽登板，展現三振功力，總計投5局飆出13次三振，拿下1勝。

蘇嵐鴻賽前就曾透露想要對中國投，如願登板，後援1局連飆3次三振，他接受中央社記者訪問時提到，對巴拿馬比賽也很難忘，後援登板雖先投出保送讓對手攻占滿壘，但關鍵時刻是三振化解危機。

蘇嵐鴻過去場上面對大場面偶爾還是會有怕怕的感覺，但他表示現在場上已經可以更大膽，雖然身體還是有點疲勞，但進入比賽狀況有好一點；也提到世界盃和想像中的不太一樣，每隊實力都沒有落差很大、每場比賽都要戰戰兢兢。

蘇嵐鴻今年高中畢業後目標明確要拚旅外機會，也有多支美職球隊持續關注，他表示，世界盃舞台對個人的重要性，可以體驗各國不同的球風，面對更大的張力比賽也是磨練。

此次賽會生涯最速再突破至151公里，蘇嵐鴻笑說「腎上腺素爆發，張力大、更容易突破自己」；預賽與美國交手時沒有登板，他也希望有機會能再對上美國隊一次，表現自己、證明能力。

