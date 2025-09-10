中職／前9局接力無安打差點贏不了 兄弟延長賽11局險勝雄鷹

快訊

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中信兄弟先發投手鄭浩均5局沒被敲出安打、無失分、7次三振。圖／中信兄弟提供
中信兄弟先發投手鄭浩均5局沒被敲出安打、無失分、7次三振。圖／中信兄弟提供

中信兄弟差點上演史上第二次「接力」無安打，先發投手鄭浩均今天與王凱程、江忠城、呂彥青、李振昌攜手投完9局沒被敲出安打，只不過兩隊0：0打進延長賽，台鋼雄鷹隊在10局下由吳念庭打破無安打、完封，但最終仍由兄弟在延長賽11局以4：3贏球。

鄭浩均今天先發5局，只有在第2局對杜家明投出四壞保送、讓人上壘，其他4個半局都是三上三下，而第2局保送之外是三個三振，全場投65球有42顆好球，7次三振沒被敲出安打。

接手的王凱程、江忠城也都投出三上三下，王凱程更是2次三振後，面對王博玄敲出的一壘邊線小飛球，自己快速飛撲完成美技接殺；呂彥青第8局登板投出觸身球，但接著連抓3個出局數，9局下李振昌也連抓3出局，延續無安打局面。

兄弟打線前7局敲出6支安打也無法得分，8局上雖然靠著保送、內野安打攻上得點圈，但依舊無功而返，9局打完同樣無法得分。

延長賽10局上伍佑城接手後抓到1出局，但出現觸身球、四壞形成滿壘，接著被江坤宇敲安丟掉1分，岳東華敲出的滾地球造成1出局但也換回1分。

兄弟2分領先在10局下交給蔡齊哲，然而吳念庭作為首名打者敲出二壘安打、團隊首安，送回突破僵局制在二壘的曾子祐，1出局後顏郁軒的二壘安打追平比數，接著郭阜林保送、林家鋐安打變成滿壘，吳俊偉上來救火，先讓王柏融敲出內野飛球出局，再祭出三振凍結壘包。

11局上 宋晟睿用二壘安打幫兄弟敲回1分，並靠滾地推進上三壘，黃韋盛保送後也盜上二壘，許基宏敲安打回1分；吳俊偉11局下續投，1出局被推進上三壘，曾子祐敲安追回1分，吳念庭敲出飛球出局，張肇元敲出穿越安打，但最終讓顏清浤敲出飛球出局守住1分差勝利。

台鋼雄鷹隊吳念庭在延長賽10局下敲出團隊首安、第1分打點。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊吳念庭在延長賽10局下敲出團隊首安、第1分打點。圖／台鋼雄鷹隊提供

