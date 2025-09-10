快訊

中職／悍將雙轟補上4E漏洞 陳金鋒：守備表現不是很好

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
富邦悍將隊今天以5：4擊敗味全龍隊。記者蘇健忠／攝影
富邦悍將隊今天以5：4擊敗味全龍隊。記者蘇健忠／攝影

富邦悍將隊今天全場出現4次失誤，但仍靠著張育成范國宸兩發兩分砲補救，以5：4擊敗味全龍隊，總教練陳金鋒也坦言：「今天守備確實表現不是很好，自己還要再加強。」

悍將今天面對0：2落後，先在4局上由范國宸高飛犧牲打追回1分，6局上張育成的兩分砲一度逆轉比數，然而6局下單局2次失誤，其中2出局後林澤彬傳一壘的失誤讓龍隊延續攻勢，攻下2分超前。

只不過8局上靠著張育成內野安打、范國宸兩分砲，讓悍將要回領先並維持到底，陳金鋒表示：「對方先發投手不太好打，育成、國宸兩隻全壘打是關鍵打席，國宸那個推進也做得很好，能夠不要安打，該得分就得分，或許得分能力更強一點。」

悍將先發投手鈴木駿輔5.2局被敲7支安打失4分（2分責失），逃過可能的敗投，陳金鋒認為，鈴木駿輔狀況不算差，只是太想丟到更好的位置，「對方左打者都滿有力量，想避免失投下，就往邊邊角角投，沒有到差，差一點而已。」

范國宸從去年整季1轟到今天敲出本季第10轟，他表示，前面全壘打累積得快，但這1、2個月打不出來，想要幫助球隊贏球，心態不去不急躁，結果收到好的效果，希望能維持下來。

能夠從徐若熙手上敲回全隊第1分，范國宸也坦言，對方算聯盟最好的投手之一，「從他手中得到第1分，我想對球隊信心有提升。」至於徐若熙今天球速下滑，范國宸也感覺沒有上一場在大巨蛋遇到時那麼有尾勁，「但是戶外球場還是身體狀況，要問他才會知道。」

富邦悍將隊今天以5：4擊敗味全龍隊，張育成（右二）開轟。記者蘇健忠／攝影
富邦悍將隊今天以5：4擊敗味全龍隊，張育成（右二）開轟。記者蘇健忠／攝影
富邦悍將隊今天以5：4擊敗味全龍隊，范國宸（左）開轟。記者蘇健忠／攝影
富邦悍將隊今天以5：4擊敗味全龍隊，范國宸（左）開轟。記者蘇健忠／攝影

范國宸 張育成 陳金鋒

