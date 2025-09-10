中職／張育成、范國宸重砲連擊 悍將獵龍中止2連敗

張育成在6局上對徐若熙敲出的逆轉兩分砲差點成空響，雖然因失誤在6局下就讓出領先，但好在范國宸8局上的兩分砲再次逆轉，讓悍將以5：4擊敗味全龍隊，終止2連敗。

龍隊先發投手徐若熙今天前3局沒被敲出安打，4局上被高捷一壘安打、張育成二壘安打連擊，隨後范國宸高飛犧牲打敲回第1分；6局上則是1出局後又被高捷敲安，隨後挨了張育成一發陽春砲，讓龍隊比數從2：1變成2：3。

只不過6局下悍將出現2次失誤，第1次三壘手高捷失誤後是靠雙殺止血，然而二壘手林澤彬又失誤，隨後郭天信、李凱威連續敲安追平比數，朱育賢選到保送後，先發投手鈴木駿輔退場，然而陳子豪也從賴鴻誠手中選到保送，超前比數。

8局上2出局後，張育成先敲出內野安打延續攻勢，接著范國宸從林凱威手中敲出左外野全壘打，個人本季第10轟，再次讓領先回到悍將手中。