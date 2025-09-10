中職／初登板不滿意 黃暐傑：久沒在觀眾面前比賽

中職味全龍隊投手黃暐傑在7日中職生涯初登板，投0.2局失1分，他今天表示，自己還有很大進步空間，也坦言當天很緊張，且因為是4萬人滿場，「很久沒有在別人面前比賽了。」

黃暐傑在7日對台鋼雄鷹賽事中，8局上接替先發投手伍鐸（Bryan Woodall）登板，1出局後被林家鋐敲安打、再投出四壞球保送，接著三振掉陳世嘉，但被高聖恩敲安打失1分，隨後退場、換上李超接替。總計黃暐傑用26球投0.2局、失1分。

當天賽後龍隊總教練葉君璋表示，黃暐傑的狀況看起來不錯，只是看起來還有點陌生，「這個場面滿大的，他已經2年多沒有投球了，會有點壓力，不過球威還算滿不錯的，接下來就看怎麼幫他調整。」

談到中職一軍初登板表現，黃暐傑今天受訪時表示，「還有很大進步空間，全部都要再加強。」黃暐傑也坦言，當天初登板很緊張，因為滿場4萬人，「也是已經很久沒有在別人面前比賽了。」而且當天剛好是「大師兄」林智勝的引退賽，黃暐傑說：「我也是盡全力去投。」

31歲的黃暐傑擁有豐富的美國職棒經歷，不過因為前2年動了2次手術，已經很久沒有實戰，最終決定返回台灣，在今年中職季中選秀首輪就被味全龍挑中。