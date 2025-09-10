中職／林智勝引退開轟寫歷史 蔣少宏激動落淚起雞皮疙瘩

快訊

中央社／ 台北10日電
味全龍隊捕手蔣少宏。報系資料照

中職味全龍隊林智勝7日引退賽，當天龍隊球員哭成一片。蔣少宏表示，看到林智勝完成305轟，他雞皮疙瘩起滿身，並止不住淚水，甚至換到自己打席時，還因淚水看不清楚球。

林智勝在7日引退儀式過後曾表示，「我是滿感性的，有人在我前面哭，我就會有情緒，打完全壘打回去發現少宏已經在哭了。」

蔣少宏今天笑說，林智勝在第6局敲出生涯305轟之後，自己的眼淚就已經掉下來，「他又再次創造了、發揮了他的本領，又完成一個歷史，雞皮疙瘩起滿身。」

在林智勝敲出全壘打後，蔣少宏是下下個打席，他笑說：「有一顆球是好球，但霧霧的看不清球，因為是淚水。」

林智勝卸下球員身分後，轉任味全龍教練。蔣少宏指出，「他昨天我們在練球的時候，跟我們說很不習慣，可能還在摸索。」

另外，林智勝的哥哥林祖懷在7日引退賽也有到現場，大家都說龍隊投手李超長得很像林祖懷。

李超今天笑說：「原本沒有發現，但後來看到影片之後，好像真的有那麼一點像。」李超透露，引退儀式結束後，還有跟林智勝的家人一起吃飯。

在林智勝的引退儀式上，李超表示，林智勝致詞感謝自己「辛苦了」的時候，幾乎在場邊的球員都忍不住掉淚，「一開始他（林智勝）有跟我們說不能哭，但他在感謝自己時，大家幾乎都有落淚，感觸滿深的。」

