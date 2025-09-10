U18世界盃／劉任右超級循環賽首戰先發對韓國 與自己對話盼更自信

快訊

中央社／ 沖繩10日電
U18世界盃棒球賽台灣隊超級循環賽首戰將在11日登場，面對韓國隊，台灣將派出左投劉任右（圖）先發。他10日受訪表示，責任很大、當然會有壓力，但緊張還是得丟球，想辦法享受緊張感。中央社

U18世界盃棒球賽中華隊超級循環賽首戰明天迎戰韓國，左投劉任右先發；劉任右自曝還是會緊張，只能「與自己對話」緩解，享受緊張感、更自信的對決；韓國隊派出左投崔曜翰。

劉任右是預賽對美國隊的先發投手，在預賽飆出突破生涯最速150公里，與美國隊王牌同場飆速；但劉任右表示，其實沒有特別想要催速度，當下只是希望想辦法撐到打線攻下分數。

場上是敵人，但場下也希望互相學習成長，劉任右直誇美國隊投手真得很好，賽後有透過翻譯跟波雷恩請教，包括場上的心態等，可惜還沒有細問到變化球種。

預賽扛對美先發，超級循環賽首戰再扛對韓國先發重責，劉任右表示，責任很大、當然會有壓力，但緊張還是得丟球，想辦法享受緊張感，觀眾多、加油聲大聲也不要受到影響，心態要穩住，也提到從集訓到正式賽開打，最大的收穫是心態的調適方式、場上的臨場反應。

劉任右6日對美國先發投3局，被敲出3支安打，投出3次三振、1次四壞保送，失掉2分責失分，承擔敗投。

中華隊總教練廖宏淵表示，劉任右對美國先發控球有點落差，如果有發揮在國內出賽的水準，想要打到他的球有一定的難度。

廖宏淵也提到，韓國隊分組預賽不在同組，詳細的情蒐資料今晚才會再討論，但大致上的印象是揮棒豪邁、投手有速度；至於中華隊預賽打線悶，廖宏淵也表示，還是會提醒球員攻擊策略，不要過於強調擊球仰角。

中華隊明天與韓國隊比賽於台灣時間下午5時30分開打，韓國隊派出左投崔曜翰（Choi Yohan），崔曜翰在韓國5日對波多黎各比賽出賽，總計投4.2局沒被敲出安打，投出8次三振，無失分、奪下勝投。

