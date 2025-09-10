快訊

「永遠的阿公」林義雄辭世！曾獲終身貢獻獎 享耆壽90歲

網紅要如何課稅？ 財政部賦稅署公布「2關鍵重點」

最新進度曝光！柯文哲交保抗告狀 台北地院確定明天「整卷」送高等法院

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／撞臉林智勝哥哥 李超：他現在都叫我林祖懷

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
李超與林智勝的哥哥林祖懷合照。圖／截自李超Threads
李超與林智勝的哥哥林祖懷合照。圖／截自李超Threads

味全龍林智勝在引退賽找到「失散多年的哥哥」，隊友李超與林智勝的哥哥林祖懷意外撞臉，三人都嘖嘖稱奇，李超笑說：「現在他都叫我林祖懷。」

9月7日林智勝的引退賽後，全員大合照時李超特別戴上眼鏡，與林祖懷站在一起一時難以分辨誰是誰，兩人也短暫聊天露出笑容，而那副眼鏡是林凱威向翁瑋均借來的。

李超透露，自己一開始沒有發現兩人相像，是隊友看到來說，「後來看了影片，真的是滿像的。」先前林智勝的哥哥接受龍TV訪問時，有球迷覺得兩人「撞臉」，林智勝也認證，「真的太像了」。

引退儀式結束後，李超還因此「亂入」林智勝的家族聚餐，結果林祖懷的太太還開玩笑跟李超介紹「這是岳父岳母」。

李超透露，自己以前沒有太關注中職，但也知道林智勝的名字，成為隊友後更是一位好笑、幽默、照顧學弟的學長，當天看到林智勝引退，多少都有想哭的情緒，「他跟我們說不能哭，不然他也會想哭。」

只不過林智勝在致詞最後一段感謝自己的談話，不僅自己淚腺失守，李超透露場邊隊友也哭成一團，「我覺得每個運動員都知道，這條路不簡單，所以當他說感謝自己時，我看大家都有落淚，感觸很深。」

林智勝 味全龍

延伸閱讀

中職／初登板就是林智勝引退賽 黃暐傑自評全部都待加強

中職／第一次當教練 林智勝只有一項規定：叫我Faki就好

中職／林智勝新任務協助張建銘 今年仍在一軍隨隊

中職／林智勝退休！12年前4大球星廣告神作被挖出 網：此景可追憶

相關新聞

中職／林智勝新任務協助張建銘 今年仍在一軍隨隊

「大師兄」林智勝在9月7日引退賽後正式卸下球員身分，進入味全龍隊教練團後的任務今天揭曉，總教練葉君璋表示，今年會在一軍隨...

中職／第一次當教練 林智勝只有一項規定：叫我Faki就好

味全龍「大師兄」林智勝引退後立刻轉任教練，慢慢適應新身分，只不過他要球員別叫他教練，叫他「Faki」就好，讓原本在隊內的...

中職／撞臉林智勝哥哥 李超：他現在都叫我林祖懷

味全龍林智勝在引退賽找到「失散多年的哥哥」，隊友李超與林智勝的哥哥林祖懷意外撞臉，三人都嘖嘖稱奇，李超笑說：「現在他都叫...

中職／初登板就是林智勝引退賽 黃暐傑自評全部都待加強

味全龍隊今年季中選秀第一指名、旅外投手黃暐傑完成初登板，今天分享自己投完感想，認為無論球速、控球都還有進步空間，目前任務...

U18世界盃／中華打線悶、壘間出局多 教頭盼更大膽拚

U18世界盃棒球賽中華隊備戰超級循環賽、今天安排練球，預賽打擊悶、壘間出局數較多的狀況，總教練廖宏淵點出選手不敢大膽嘗試...

U18世界盃棒球賽程、比分與戰績表 中華隊挺進複賽！

2025年U18世界盃將在9月5日於日本沖繩開打，這是日本睽違10年後再次舉辦U18世界盃，也是首次在沖繩開打，剛好趕上日前沖繩尚學奪得夏季甲子園首冠的熱潮，王牌左投末吉良丞也以家鄉英雄身分入選，2日

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。