中職／撞臉林智勝哥哥 李超：他現在都叫我林祖懷

味全龍林智勝在引退賽找到「失散多年的哥哥」，隊友李超與林智勝的哥哥林祖懷意外撞臉，三人都嘖嘖稱奇，李超笑說：「現在他都叫我林祖懷。」

9月7日林智勝的引退賽後，全員大合照時李超特別戴上眼鏡，與林祖懷站在一起一時難以分辨誰是誰，兩人也短暫聊天露出笑容，而那副眼鏡是林凱威向翁瑋均借來的。

李超透露，自己一開始沒有發現兩人相像，是隊友看到來說，「後來看了影片，真的是滿像的。」先前林智勝的哥哥接受龍TV訪問時，有球迷覺得兩人「撞臉」，林智勝也認證，「真的太像了」。

引退儀式結束後，李超還因此「亂入」林智勝的家族聚餐，結果林祖懷的太太還開玩笑跟李超介紹「這是岳父岳母」。

李超透露，自己以前沒有太關注中職，但也知道林智勝的名字，成為隊友後更是一位好笑、幽默、照顧學弟的學長，當天看到林智勝引退，多少都有想哭的情緒，「他跟我們說不能哭，不然他也會想哭。」

只不過林智勝在致詞最後一段感謝自己的談話，不僅自己淚腺失守，李超透露場邊隊友也哭成一團，「我覺得每個運動員都知道，這條路不簡單，所以當他說感謝自己時，我看大家都有落淚，感觸很深。」