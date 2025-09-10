中職／初登板就是林智勝引退賽 黃暐傑自評全部都待加強

味全龍隊今年季中選秀第一指名、旅外投手黃暐傑完成初登板，今天分享自己投完感想，認為無論球速、控球都還有進步空間，目前任務先照著教練團的安排去執行。

9月7日林智勝引退賽的最後一天，也正是黃暐傑回到中職第一次登板，他在第8局上場中繼，雖然開賽先抓到出局數，但接著被敲安打又投出保送，三振掉陳世嘉後被高聖恩敲安掉分，留下0.2局被敲2支安打、失1分，1次三振、1次四壞保送的成績。

當天賽後總教練葉君璋認為，黃暐傑距離上次實戰已久，不過整體來看球威不錯；黃暐傑今天受訪時則表示，初登板的結果，無論球速、球威都還有進步空間，「全部都是。」

由於是林智勝的引退賽，加上台北大巨蛋滿場4萬人，黃暐傑坦言，心情多少有因此感到緊張，加上太久沒在這麼多人面前投球，「因為是引退賽，自己也是拿出全力去投。」

雖然台北大巨蛋是台灣唯一室內球場，不過黃暐傑透露，自己過去在美職也曾在太空人的室內球場投過，只不過年代久遠，「投起來感覺應該差不多。」