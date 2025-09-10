聽新聞
中職／第一次當教練 林智勝只有一項規定：叫我Faki就好
味全龍「大師兄」林智勝引退後立刻轉任教練，慢慢適應新身分，只不過他要球員別叫他教練，叫他「Faki」就好，讓原本在隊內的綽號繼續延續。
9月7日打完最後一場戰役，林智勝昨天開始指導球員，今天則是第一次在比賽前協助球員調整，結束練習後接受訪問時，林智勝還沒等到媒體發問，直接分享心得。
「心情滿平順的，轉換得很快。」林智勝說：「因為先前在二軍就有在觀察教練們都怎麼做，所以適應比較快吧，現在任務就是幫助火哥（張建銘），在他身旁觀摩，看有什麼需要幫忙的。」
林智勝今天主要拋球協助球員打擊練習，也不時與球員提醒一二，林智勝說：「就是給一些心理上的建議，也是跟他們說試試看就好。」
不過可能才剛引退，龍隊球員都還是把他當成隊友，林智勝也說希望他們繼續叫自己Faki，在阿美族語是叔叔輩的意思，不過有些球員還是會在開玩笑時叫他「林教練」，林智勝開玩笑說：「要罰3000，我捐出去做公益。」
對於新的身分，林智勝坦言，自己也還在適應的階段，還不知道能不能勝任，「給我一點時間，也才剛開始，會不會喜歡也要試了才知道。」
天母球場左外野的全壘打計數器，隨著林智勝在生涯最後打席開轟，今天由他親自戴著安全頭盔、將304換成305轟，林智勝說：「心情其實滿平靜，對我來說過了就過了，不會說很不捨、澎湃什麼的，就是照相紀念一下。」
富邦悍將隊總教練陳金鋒也與林智勝短暫談話交流，內容提及陳金鋒為他拍攝的影像中曾開玩笑說「本來位置就該讓給別人了，你一直在那邊拖著」，林智勝笑說：「他不這樣講就不是陳大哥，他也跟我說辛苦啦，當教練跟選手不同，不能以選手的角度去看。」
