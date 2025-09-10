聽新聞
中職／林智勝新任務協助張建銘 今年仍在一軍隨隊
「大師兄」林智勝在9月7日引退賽後正式卸下球員身分，進入味全龍隊教練團後的任務今天揭曉，總教練葉君璋表示，今年會在一軍隨隊，協助「火哥」張建銘，昨天下放二軍後的空缺由張祐銘補上。
林智勝在生涯最後一戰敲出本季首轟，解鎖在台北大巨蛋的個人首轟，也將生涯全壘打王的紀錄堆高到305轟，賽後引退儀式從龍隊復出推手、頂新和德文教基金會創辦人魏應充手中接過教練棒。
經過8日、9日的休兵日，林智勝昨天開始適應新身分，葉君璋今天賽前表示，原本有計畫讓林智勝到二軍協助年輕球員，不過考量到還有一些其他球隊送禮的需求暫緩。
林智勝在一軍的工作主要是協助打擊教練張建銘，葉君璋也認為，現階段林智勝跟一軍球員比較熟悉，能夠幫助球員發揮，明年的職務會跟教練團整體一起去考量。
