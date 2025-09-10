快訊

遭考生抨擊...作文題「我的媽媽是代理孕母」掀議 承辦北模翰林出版致歉了

興達電廠爆炸！天然氣洩漏點找到了 台電道歉喊不會逃避責任

遭考生抨擊！作文題「我的媽媽是代理孕母」掀議 承辦北模翰林出版致歉了

聽新聞
0:00 / 0:00

U18世界盃／江庭毅高上壘率 笑稱吃魚看球清楚

中央社／ 沖繩10日電
U18世界盃棒球賽台灣隊主戰捕手之一江庭毅（圖）從預賽首戰開始就維持高上壘率，5場比賽獲8次四死球保送，他10日受訪笑稱是因為「吃很多魚」，球看得很清楚。中央社
U18世界盃棒球賽台灣隊主戰捕手之一江庭毅（圖）從預賽首戰開始就維持高上壘率，5場比賽獲8次四死球保送，他10日受訪笑稱是因為「吃很多魚」，球看得很清楚。中央社

U18世界盃棒球賽中華隊主戰捕手之一江庭毅，引導投手有功，也善用觀察替腳程加分、有關鍵跑壘；預賽獲8次四死球保送，維持高上壘率，笑說是因「吃很多魚」，球看得很清楚。

U18世界盃棒球賽中華隊捕手江庭毅，預賽扛4場比賽先發捕手，引導投手有功；與澳洲隊的比賽，是以先發指定打擊出賽，安打雖直到昨天對德國隊才開張，但從預賽首戰開始，維持高上壘率，5場比賽獲得8次四死球保送。

江庭毅預賽與巴拿馬也展現「腳程」，中華隊2分都靠他跑回，5局捕手前方滾地球，巴拿馬隊捕手傳一壘抓出局數，江庭毅抓準時機，跑回重要1分；7局下再靠著張育豪再見安，直奔本壘，幫助球隊搶下勝利。

江庭毅今天接受中央社記者訪問時笑說，腳程應該算是「偏慢」，但是會觀察、抓時間點，藉此彌補腳程不快的缺點，在國內比賽雖然盜壘不算多，但盜壘時機也都算關鍵；對巴拿馬比賽，5局觀察到對方投捕注意力都在一壘，才大膽跑壘，7局則是因為出局數有提前起跑。

江庭毅表示，儘管此次比賽直到預賽最後一場，安打才開張，但擊球感覺不差，都有打到甜蜜點；至於高上壘率的原因，他認為是有顧好好球帶，鎖定想要打的球進攻，並笑說：「球看得很清楚，可能跟吃很多魚有關。」

連兩年青棒國手資歷，加上多了職棒新人光環，被問起是否心態不同，江庭毅表示，不會特別有壓力，做好該做的事情，連兩年國際賽磨練，解讀比賽的能力變得更好，不會過於急躁，場上看事情的角度可以更全面。

棒球

延伸閱讀

U18世界盃／李楷棋敲關鍵安 直言國際賽「沒這麼簡單」

U18世界盃／中華打線悶、壘間出局多 教頭盼更大膽拚

U18世界盃／中華隊超級循環賽11日戰韓國 對手有157公里火球男

U18世界盃／贏得好苦…中華隊延長賽險勝德國 晉級球隊出爐

相關新聞

日職／古林睿煬傷後初登板 飆速153公里1局被敲2安無失分

日本火腿隊台灣投手古林睿煬傷癒首次的二軍登板終於實現，今天火腿與西武隊二軍之戰，古林5局下登板中繼，雖然被敲出2支安打但...

U18世界盃／中華打線悶、壘間出局多 教頭盼更大膽拚

U18世界盃棒球賽中華隊備戰超級循環賽、今天安排練球，預賽打擊悶、壘間出局數較多的狀況，總教練廖宏淵點出選手不敢大膽嘗試...

中職／林智勝新任務協助張建銘 今年仍在一軍隨隊

「大師兄」林智勝在9月7日引退賽後正式卸下球員身分，進入味全龍隊教練團後的任務今天揭曉，總教練葉君璋表示，今年會在一軍隨...

U18世界盃／江庭毅高上壘率 笑稱吃魚看球清楚

U18世界盃棒球賽中華隊主戰捕手之一江庭毅，引導投手有功，也善用觀察替腳程加分、有關鍵跑壘；預賽獲8次四死球保送，維持高...

U18世界盃／李楷棋敲關鍵安 直言國際賽「沒這麼簡單」

U18世界盃棒球賽中華隊李楷棋埋伏9棒，預賽累積5安5打點，昨天對德國比賽敲出追平安、壓力釋放，直言打國際賽「沒這麼簡單...

U18世界盃／中華隊超級循環賽11日戰韓國 對手有157公里火球男

U18世界盃棒球賽中華隊預賽戰績4勝1敗，帶著1勝1敗晉級超級循環賽，首戰將於11日迎戰勁敵韓國隊；韓國隊陣中有球速可達...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。