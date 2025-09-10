U18世界盃／江庭毅高上壘率 笑稱吃魚看球清楚

U18世界盃棒球賽中華隊主戰捕手之一江庭毅，引導投手有功，也善用觀察替腳程加分、有關鍵跑壘；預賽獲8次四死球保送，維持高上壘率，笑說是因「吃很多魚」，球看得很清楚。

U18世界盃棒球賽中華隊捕手江庭毅，預賽扛4場比賽先發捕手，引導投手有功；與澳洲隊的比賽，是以先發指定打擊出賽，安打雖直到昨天對德國隊才開張，但從預賽首戰開始，維持高上壘率，5場比賽獲得8次四死球保送。

江庭毅預賽與巴拿馬也展現「腳程」，中華隊2分都靠他跑回，5局捕手前方滾地球，巴拿馬隊捕手傳一壘抓出局數，江庭毅抓準時機，跑回重要1分；7局下再靠著張育豪再見安，直奔本壘，幫助球隊搶下勝利。

江庭毅今天接受中央社記者訪問時笑說，腳程應該算是「偏慢」，但是會觀察、抓時間點，藉此彌補腳程不快的缺點，在國內比賽雖然盜壘不算多，但盜壘時機也都算關鍵；對巴拿馬比賽，5局觀察到對方投捕注意力都在一壘，才大膽跑壘，7局則是因為出局數有提前起跑。

江庭毅表示，儘管此次比賽直到預賽最後一場，安打才開張，但擊球感覺不差，都有打到甜蜜點；至於高上壘率的原因，他認為是有顧好好球帶，鎖定想要打的球進攻，並笑說：「球看得很清楚，可能跟吃很多魚有關。」

連兩年青棒國手資歷，加上多了職棒新人光環，被問起是否心態不同，江庭毅表示，不會特別有壓力，做好該做的事情，連兩年國際賽磨練，解讀比賽的能力變得更好，不會過於急躁，場上看事情的角度可以更全面。