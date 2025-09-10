U18世界盃／李楷棋敲關鍵安 直言國際賽「沒這麼簡單」

U18世界盃棒球賽中華隊李楷棋埋伏9棒，預賽累積5安5打點，昨天對德國比賽敲出追平安、壓力釋放，直言打國際賽「沒這麼簡單」，自評心態成長很多，盼有機會再對戰美國討回。

U18世界盃棒球賽在日本沖繩舉行，中華隊李楷棋此次多排在9棒，在預賽對澳洲比賽敲出清壘三壘打，昨天與德國比賽後半段接替上場，6局上球隊1分落後時，敲出追平比數安打，延長賽8局上也有安打表現；預賽5場出賽（3場先發），總計11打數敲出5支安打，貢獻5分打點。

李楷棋接受中央社記者訪問時表示，預賽首戰對中國就有敲安，最後兩場比賽手感不錯，印象最深是對澳洲敲出清壘三壘打；昨天對德國比賽，受到打雷影響，當時球隊落後，且面臨可能隨時會結束比賽狀況，有一定要追回分數的壓力，6局上敲出關鍵安打，直言：「上壘後很振奮，把壓力喊出來。」很開心能夠幫助球隊。

首度披上國家隊戰袍打國際賽，李楷棋直言「國際賽沒這麼簡單」，但也有很多收穫，遇到低潮、打不好的時候，要想辦法快點調整好，因為比賽一場接著一場來，自評心態成長很多。

埋伏9棒、卻是目前預賽打完中華隊安打最多打者，李楷棋表示，自己的打擊特性以戰術為主，對於短打很有自信，「點到上壘就算安打」，運用優勢幫助球隊。

中華隊預賽唯一的1敗就是輸給美國，李楷棋希望之後有機會再碰美國隊，有自信中華隊不會比美國差。