U18世界盃／中華打線悶、壘間出局多 教頭盼更大膽拚

U18世界盃棒球賽中華隊備戰超級循環賽、今天安排練球，預賽打擊悶、壘間出局數較多的狀況，總教練廖宏淵點出選手不敢大膽嘗試，了解穿國家隊球衣壓力，勉勵球員放手拚。

U18世界盃棒球賽中華隊預賽戰績4勝1敗，以分組排名第2、帶著1勝1敗晉級超級循環賽，明天將於台灣時間下午5時30分迎戰韓國隊，今天休兵日中華隊有安排練球調整。

中華隊昨天預賽終戰與德國隊打到延長賽才搶下勝利，比賽過程中出現數次跑者在壘間出局狀況，總教練廖宏淵接受中央社記者訪問時表示，其實昨天德國隊投手有些牽制動作，在國內應該都會被抓投手犯規，只是這是主審主觀認定，也沒辦法多說什麼。

廖宏淵提到，有提醒球員，離壘牽制被抓到，也可以想辦法製造機會，抓投手時間差，或者用速度壓迫對手、造成失誤，都是可以更大膽嘗試的部分。

廖宏淵表示，體諒選手的心情，穿著國家隊球衣壓力很大，有時會讓選手不敢放手做，因為只要失敗就會遭受批評，也有一直鼓勵他們，這也是打球生涯的一種歷練。

中華隊明天與韓國隊比賽場地在西崎棒球場（Nishizaki Stadium），而非主場地，但中華預賽有4場比賽都在此進行，對場地熟悉度應會比韓國隊高。

廖宏淵表示，西崎棒球場的燈光蠻昏暗的，加上燈光較低，也比較靠近海，受到風向影響大，也都可能成為比賽的變數。