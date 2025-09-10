日職／古林睿煬傷後初登板 飆速153公里1局被敲2安無失分

日本火腿隊台灣投手古林睿煬傷癒首次的二軍登板終於實現，今天火腿與西武隊二軍之戰，古林5局下登板中繼，雖然被敲出2支安打但沒有失分，維繫住0：0局面後退場休息。

古林睿煬原本排定9月4日在二軍登板，然而對上Oisix新潟天鵝之皇隊之戰因雨中止，改以Live BP（實戰投打練習）登板，投了約30球，最快球速152公里。

今天是古林傷癒後第一次在二軍正式出賽，5局下面對首名打者村田怜音，雖然2壞球走在前面，但最終6球完成三振，第5球投出本場最快球速153公里。

接著面對栗山巧更是連續3顆壞球，但第4球的147公里速球讓他敲成內野飛球出局，隨後面對平澤大河的第2球被敲出右外野二壘打，對日隈蒙特爾（Montell Higuma）投到2好1壞又被敲出安打，不過平澤大河闖本壘時被觸殺出局，安全下莊。

古林睿煬僅投1局退場，用球數16球，被敲2支安打沒有失分，另有1次三振無保送，有兩球達150公里以上，其中一球是對日隈蒙特爾投出。

古林睿煬今年從中職轉戰日職，在一軍出賽5場，拿下2勝1敗，防禦率2.70，然而6月3日對阪神隊之戰因傷提前退場，診斷結果為左側內腹斜肌受傷，如今已開始在二軍以實戰投打練習、復健賽形式復出，就看能否趕在球季尾聲或是季後賽回到一軍。