快訊

尼泊爾年輕人怒吼中！反對社群禁令，抗爭逼總理下台

別驚慌！電信三雄10日下午4時 進行災防訊息測試

台灣人冤大頭？iPhone 17出國買划算嗎 1圖看價差、美國省萬元

日職／古林睿煬傷後初登板 飆速153公里1局被敲2安無失分

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
古林睿煬。圖／統一獅隊提供，資料照
古林睿煬。圖／統一獅隊提供，資料照

日本火腿隊台灣投手古林睿煬傷癒首次的二軍登板終於實現，今天火腿與西武隊二軍之戰，古林5局下登板中繼，雖然被敲出2支安打但沒有失分，維繫住0：0局面後退場休息。

古林睿煬原本排定9月4日在二軍登板，然而對上Oisix新潟天鵝之皇隊之戰因雨中止，改以Live BP（實戰投打練習）登板，投了約30球，最快球速152公里。

今天是古林傷癒後第一次在二軍正式出賽，5局下面對首名打者村田怜音，雖然2壞球走在前面，但最終6球完成三振，第5球投出本場最快球速153公里。

接著面對栗山巧更是連續3顆壞球，但第4球的147公里速球讓他敲成內野飛球出局，隨後面對平澤大河的第2球被敲出右外野二壘打，對日隈蒙特爾（Montell Higuma）投到2好1壞又被敲出安打，不過平澤大河闖本壘時被觸殺出局，安全下莊。

古林睿煬僅投1局退場，用球數16球，被敲2支安打沒有失分，另有1次三振無保送，有兩球達150公里以上，其中一球是對日隈蒙特爾投出。

古林睿煬今年從中職轉戰日職，在一軍出賽5場，拿下2勝1敗，防禦率2.70，然而6月3日對阪神隊之戰因傷提前退場，診斷結果為左側內腹斜肌受傷，如今已開始在二軍以實戰投打練習、復健賽形式復出，就看能否趕在球季尾聲或是季後賽回到一軍。

古林睿煬 日本火腿

延伸閱讀

日職／20年後中職又現旅日潮？東瀛的大門為何再度敞開

經典賽／蔡其昌帶曾豪駒給的作業赴日 帶回古林睿煬好消息

日職／古林睿煬二軍沒先發改LiveBP 31球最速152公里

日職／古林睿煬傷癒二軍首場先發因雨中止 日本球迷：悲報！

相關新聞

U18世界盃／中華隊超級循環賽11日戰韓國 對手有157公里火球男

U18世界盃棒球賽中華隊預賽戰績4勝1敗，帶著1勝1敗晉級超級循環賽，首戰將於11日迎戰勁敵韓國隊；韓國隊陣中有球速可達...

日職／古林睿煬傷後初登板 飆速153公里1局被敲2安無失分

日本火腿隊台灣投手古林睿煬傷癒首次的二軍登板終於實現，今天火腿與西武隊二軍之戰，古林5局下登板中繼，雖然被敲出2支安打但...

中職／林家鋐敲生涯首支再見安打 雄鷹9下逆轉兄弟

中職今天在澄清湖棒球場賽事，台鋼雄鷹本來落後，不過9局下靠著林家鋐敲出生涯首支再見安打，最終以3比2擊退中信兄弟；另一場...

U18世界盃／贏得好苦…中華隊延長賽險勝德國 晉級球隊出爐

中華隊在U18世界盃棒球賽預賽最後一場遭遇苦戰，面對德國隊三度落後再追平，以4：4進入延長賽突破僵局，德國隊8局上守備「...

中職／陳聖平要命漏球送獅隊坐牢 桃猿豪取4連勝

統一獅隊游擊手陳聖平第5局的一次漏球，讓勝利女神就此向樂天桃猿隊靠攏，猿隊開啟單局3分入袋，終場以4：0擊敗獅隊，收下4...

棒球／蔡其昌支持辜仲諒爭取連任WBSC副會長 「但我沒投票權」

世界棒壘球總會（WBSC）將在16、17日在日本東京開會，討論佈局下屆WBSC重要人事幹部改選，中華棒球協會理事長辜仲諒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。