日職／古林睿煬傷後初登板 飆速153公里1局被敲2安無失分
日本火腿隊台灣投手古林睿煬傷癒首次的二軍登板終於實現，今天火腿與西武隊二軍之戰，古林5局下登板中繼，雖然被敲出2支安打但沒有失分，維繫住0：0局面後退場休息。
古林睿煬原本排定9月4日在二軍登板，然而對上Oisix新潟天鵝之皇隊之戰因雨中止，改以Live BP（實戰投打練習）登板，投了約30球，最快球速152公里。
今天是古林傷癒後第一次在二軍正式出賽，5局下面對首名打者村田怜音，雖然2壞球走在前面，但最終6球完成三振，第5球投出本場最快球速153公里。
接著面對栗山巧更是連續3顆壞球，但第4球的147公里速球讓他敲成內野飛球出局，隨後面對平澤大河的第2球被敲出右外野二壘打，對日隈蒙特爾（Montell Higuma）投到2好1壞又被敲出安打，不過平澤大河闖本壘時被觸殺出局，安全下莊。
古林睿煬僅投1局退場，用球數16球，被敲2支安打沒有失分，另有1次三振無保送，有兩球達150公里以上，其中一球是對日隈蒙特爾投出。
古林睿煬今年從中職轉戰日職，在一軍出賽5場，拿下2勝1敗，防禦率2.70，然而6月3日對阪神隊之戰因傷提前退場，診斷結果為左側內腹斜肌受傷，如今已開始在二軍以實戰投打練習、復健賽形式復出，就看能否趕在球季尾聲或是季後賽回到一軍。
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言