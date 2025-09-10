U18世界盃／中華隊超級循環賽11日戰韓國 對手有157公里火球男

快訊

中央社／ 沖繩10日電
中華隊。圖／中華棒球協會提供(資料照)
U18世界盃棒球賽中華隊預賽戰績4勝1敗，帶著1勝1敗晉級超級循環賽，首戰將於11日迎戰勁敵韓國隊；韓國隊陣中有球速可達157公里的王牌火球男朴俊鉉，也是矚目焦點。

U18世界盃棒球賽在日本沖繩舉行，中華隊在B組預賽戰績4勝1敗，唯一的1敗是輸給美國，B組晉級隊伍依序為美國、中華隊、巴拿馬，台灣帶著1勝1敗戰績晉級超級循環賽複賽（Super Round）；A組晉級隊伍，依序為日本、韓國、波多黎各。

超級循環賽複賽將於11日開打，中華隊首戰於台灣時間11日下午5時30分與戰績同為1勝1敗的韓國隊交手，12日迎戰波多黎各（2敗）、開賽時間為下午1時30分，13日下午5時30分與地主日本（2勝）交手，力爭晉級14日冠軍戰門票。

韓國隊陣中有最快球速可達157公里的右投手朴俊鉉（Park Junhyun），為今年韓職選秀狀元熱門，他在預賽6日對日本比賽扛先發，總計投1.2局被敲出5支安打，投出1次三振、沒有四壞保送，失掉3分（2分責失分），韓國隊終場以2比4吞敗。

預賽中華隊的對手多派出左投應戰，韓國隊陣中左投崔曜翰（Choi Yohan）也是關注焦點，崔曜翰在韓國5日對波多黎各比賽扛先發，總計投4.2局沒被敲出安打，投出8次三振，無失分、奪下勝投。

中華隊此次預賽，打擊發揮不如預期，團隊打擊率2成23，在晉級6支隊伍中僅優於波多黎各的1成67，也是超級循環賽須突破部分。

