中央社／ 台北9日電
台鋼雄鷹林家鋐。中央社資料照片 中央社
台鋼雄鷹林家鋐。中央社資料照片 中央社

中職今天在澄清湖棒球場賽事，台鋼雄鷹本來落後，不過9局下靠著林家鋐敲出生涯首支再見安打，最終以3比2擊退中信兄弟；另一場樂天桃猿則是4比0完封統一獅，奪4連勝。

雄鷹在4局下展開攻勢，張肇元、顏郁軒敲安打後，杜家明擊出滾地球送回1分。5局上兄弟的岳政華擊出安打後盜上二壘，岳東華再敲二壘安打追平；8局上岳東華再敲二壘安打，雄鷹投手陳柏清出現2次形成滿壘，許基宏擊出高飛犧牲打，兄弟取得2比1領先。

不過最後9局下雄鷹靠著1支安打、2次保送，攻占滿壘，最終林家鋐從吳俊偉手中敲出2打點二壘安打，形成再見安打，雄鷹以3比2逆轉兄弟。

雄鷹先發投手江承諺用82球主投6局，被敲4支安打，出現2次四死球，投出3次三振，僅失1分；最後由施子謙奪下本季第4勝。兄弟先發投手李博登（Brandon Leibrandt）則用92球投7局，被敲7支安打，送出4次三振，也僅失1分。

另一場在嘉義市棒球場的賽事，樂天桃猿在5局上李勛傑、成晉敲安打後，林立擊出的球造成游擊手陳聖平失誤，攻下1分，陳晨威再敲三壘安打，帶有2分打點；6局上張閔勛從姚杰宏手中轟出陽春砲，桃猿再得1分，最終4比0擊敗統一獅，奪下4連勝。

桃猿先發投手魔神樂（Marcelo Martinez）此戰用82球投7局，僅被擊出2支安打，送出5次三振，沒有失分，奪下本季第11勝，也獲選為單場MVP；接著陳冠宇、朱承洋各投1局，也都沒有掉分，聯手完封獅隊打線。

台鋼雄鷹 中信兄弟

相關新聞

U18世界盃／贏得好苦…中華隊延長賽險勝德國 晉級球隊出爐

中華隊在U18世界盃棒球賽預賽最後一場遭遇苦戰，面對德國隊三度落後再追平，以4：4進入延長賽突破僵局，德國隊8局上守備「...

中職／陳聖平要命漏球送獅隊坐牢 桃猿豪取4連勝

統一獅隊游擊手陳聖平第5局的一次漏球，讓勝利女神就此向樂天桃猿隊靠攏，猿隊開啟單局3分入袋，終場以4：0擊敗獅隊，收下4...

中職／林家鋐敲生涯首支再見安打 雄鷹9下逆轉兄弟

中職今天在澄清湖棒球場賽事，台鋼雄鷹本來落後，不過9局下靠著林家鋐敲出生涯首支再見安打，最終以3比2擊退中信兄弟；另一場...

棒球／蔡其昌支持辜仲諒爭取連任WBSC副會長 「但我沒投票權」

世界棒壘球總會（WBSC）將在16、17日在日本東京開會，討論佈局下屆WBSC重要人事幹部改選，中華棒球協會理事長辜仲諒...

經典賽／集訓名單12月出爐 第一階段國訓開練但「MLB規格」住飯店

中華隊明年3月征戰世界棒球經典賽，將在今年12月決定集訓名單，中職會長蔡其昌透露目前集訓規畫，強調「大聯盟規格」，第一階...

中職／食量驚人卻呼籲粉絲別再送零食 邊荷律：制服變緊了

中信兄弟韓籍啦啦隊女神邊荷律擁有甜美臉蛋，食量卻相當驚人，反差萌擄獲大量粉絲的心，不過她昨天在社群平台呼籲粉絲別再送零食。 邊荷律發文寫道，「台灣的美食實在太好吃，制服變緊了，所以我決定要認真開

