中職／林家鋐敲生涯首支再見安打 雄鷹9下逆轉兄弟

中職今天在澄清湖棒球場賽事，台鋼雄鷹本來落後，不過9局下靠著林家鋐敲出生涯首支再見安打，最終以3比2擊退中信兄弟；另一場樂天桃猿則是4比0完封統一獅，奪4連勝。

雄鷹在4局下展開攻勢，張肇元、顏郁軒敲安打後，杜家明擊出滾地球送回1分。5局上兄弟的岳政華擊出安打後盜上二壘，岳東華再敲二壘安打追平；8局上岳東華再敲二壘安打，雄鷹投手陳柏清出現2次形成滿壘，許基宏擊出高飛犧牲打，兄弟取得2比1領先。

不過最後9局下雄鷹靠著1支安打、2次保送，攻占滿壘，最終林家鋐從吳俊偉手中敲出2打點二壘安打，形成再見安打，雄鷹以3比2逆轉兄弟。

雄鷹先發投手江承諺用82球主投6局，被敲4支安打，出現2次四死球，投出3次三振，僅失1分；最後由施子謙奪下本季第4勝。兄弟先發投手李博登（Brandon Leibrandt）則用92球投7局，被敲7支安打，送出4次三振，也僅失1分。

另一場在嘉義市棒球場的賽事，樂天桃猿在5局上李勛傑、成晉敲安打後，林立擊出的球造成游擊手陳聖平失誤，攻下1分，陳晨威再敲三壘安打，帶有2分打點；6局上張閔勛從姚杰宏手中轟出陽春砲，桃猿再得1分，最終4比0擊敗統一獅，奪下4連勝。

桃猿先發投手魔神樂（Marcelo Martinez）此戰用82球投7局，僅被擊出2支安打，送出5次三振，沒有失分，奪下本季第11勝，也獲選為單場MVP；接著陳冠宇、朱承洋各投1局，也都沒有掉分，聯手完封獅隊打線。