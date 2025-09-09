U18世界盃／贏得好苦…中華隊延長賽險勝德國 晉級球隊出爐

中華隊在U18世界盃棒球賽預賽最後一場遭遇苦戰，面對德國隊三度落後再追平，以4：4進入延長賽突破僵局，德國隊8局上守備「煮粥」成為中華隊的攻勢之鑰，單局攻下4分，終場以8：4擊敗德國。

B組晉級球隊至此全數出爐，5勝0敗美國隊、4勝1敗中華隊居分組前二，巴拿馬、澳洲、德國隊都是2勝3敗且對戰互咬，比較對戰優質率後由巴拿馬晉級。中華隊將帶1勝1敗進入11日開始的超級循環複賽，A組晉級球隊則是日本、南韓、波多黎各。

中華隊由樂天桃猿隊第一指名鍾亦恩先發，只投1局收工，滿壘局面連飆2K，還是出現保送、暴投連送2分。第2局換上賴謙凡接手，中繼3局僅被敲2安打、失1分，3局下連兩打席隊友守備出包，先是左外野手蔡琞傑的滑接瑕疵，讓德國首位打者就賺到一支三壘打，隨後一壘手曾聖恩的失誤造成掉分。

中華隊陷入苦戰，原因之一是數次戰術執行失誤葬送寶貴的出局數，包括第2局曾聖恩剛敲三壘打、帶有1分打點，但隨後在楊才鋒打擊時，發生曾聖恩已離壘、楊才鋒卻收棒，疑似強迫取分戰術執行失敗，造成在本壘前的出局數。

中華隊3局上中「滿壘計」，第4局許書誠挨觸身球上壘，隨後就在壘間被抓到，就連第5局好不容易靠江庭毅的得點圈安打送回追平分，後續發動盜壘，德國捕手傳二壘傳偏，但三壘上的吳承皓趁勢啟動在本壘前出局。

蘇嵐鴻5局下登板，二壘有人時，尼米耶（Finn Niemeyer）打向右外野落地形成安打，德國再握4：3領先，中華隊6局上則靠許書誠、曾聖恩、李楷棋連3棒安打再度追平。

兩隊以4：4進入延長賽突破僵局，尼米耶8局上下丘處理短打傳一壘失誤，讓中華隊一口氣跑回2分，後續3支安打串連，德國隊的守備陣勢大亂，中華隊最終灌進4分大局。林珺希8局下以保送開局堆成滿壘，但及時連飆3K終結戰線。

德國隊前一次參加U18世界盃已要追溯到2004年，當時賽事名稱仍是「IBA世界青棒錦標賽」，該屆以1：15不敵中華隊。相隔21年再戰此項賽事，德國帶給中華隊極大壓力，3度握有領先，差點就要完成一場爆冷戰役。

預賽戰績表