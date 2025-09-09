快訊

中職／陳聖平要命漏球送獅隊坐牢 桃猿豪取4連勝

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
樂天桃猿投手魔神樂先發7局無失分，僅被敲2安打。本報資料照片
統一獅隊游擊手陳聖平第5局的一次漏球，讓勝利女神就此向樂天桃猿隊靠攏，猿隊開啟單局3分入袋，終場以4：0擊敗獅隊，收下4連勝，持續朝爭取季後賽門票邁進。

獅隊由胡智爲先發，投5局共用88球，被敲5安打、失3分都非責失分，前4局讓猿隊分數掛蛋，第5局也先取得兩出局，卻在這時開始出現危機，李勛傑、成晉接連敲安，林立打向中間方向的滾地球，有機會抓到第3個出局數，但游擊手陳聖平接球漏了一下，傳二壘來不及，讓猿隊攻下分數，陳晨威補上三壘打再送回兩位隊友。

張閔勛第6局面對姚杰宏敲出陽春砲、本季第4轟，猿隊擴大為4：0領先。

儘管獅隊落後差距還在可控範圍，但打線面對猿隊洋投魔神樂相當絕望，在他7局、82球投球任內，只出現2安打，魔神樂最終以一場壓制好投收下本季第11勝，獲選單場MVP。陳冠宇、朱承洋各把關1局無失分，讓獅隊全場僅3安打、吞下完封敗。

