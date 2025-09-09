棒球／蔡其昌支持辜仲諒爭取連任WBSC副會長 「但我沒投票權」

世界棒壘球總會（WBSC）將在16、17日在日本東京開會，討論佈局下屆WBSC重要人事幹部改選，中華棒球協會理事長辜仲諒爭取連任WBSC副會長，中職聯盟會長蔡其昌今天受訪表達，自己的態度當然是支持、樂見。

WBSC將在今年10月於泰國曼谷召開會員大會進行改選，本月在東京的會議舉足輕重，辜仲諒爭取連任副會長，盼趁此行與國際棒壇重要人士會面並交換意見尋求支持。

今天被問到辜仲諒爭取連任一事，蔡其昌先是笑答：「我只能支持，沒有投票權啊！」他表示，台灣人可以在國際舞台佔據重要位置，自己一定會全力支持，「尤其是他之後的目標是世界棒壘球總會會長，對台灣棒球能力度一定有幫助。」

蔡其昌表示，自己站在棒球人的立場，一定是樂見且期待，「聯盟也會替辜理事長加油。」