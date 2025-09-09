經典賽／集訓名單12月出爐 第一階段國訓開練但「MLB規格」住飯店

中華隊明年3月征戰世界棒球經典賽，將在今年12月決定集訓名單，中職會長蔡其昌透露目前集訓規畫，強調「大聯盟規格」，第一階段雖在左營國訓中心，但選手並不會入住國訓，「會讓他們住很好的飯店。」

中華隊將在明年1月中展開集訓，第一階段在國訓中心，第二階段在農曆年後於台北大巨蛋展開，接著2月底前往日本宮崎參與官辦熱身賽，全力備戰3月開打的正式比賽。

蔡其昌表示，國訓中心同意將最接近棒球場的重訓室給棒球隊使用，也去看了餐廳，「左訓本來就有營養師，基本餐食營養都做得很好。」國訓中心本身已有iPithch智慧型發球機，「以前都要用租的，去那邊就不用了，他們也同意讓我們第二階段可以帶到大巨蛋。」此外，國訓中心也配備有高壓氧艙，蔡其昌說：「以前都要帶去診所、醫院做，左訓就有高壓氧設備，基本上都算完備。」

此外，中華隊將在12月選出集訓名單，總教練曾豪駒已有針對部分人選，請國際部了解球團使用限制，屆時也將一併在選訓會議中納入討論。

蔡其昌透露，自己赴美、赴日的三大目的是了解選手意願、選手健康、球團態度，「豪駒也有提出一些方向，有一些人選先了解他們的使用規定，選訓會議連同使用規則進去一起討論。」