中職／食量驚人卻呼籲粉絲別再送零食 邊荷律：制服變緊了

聯合新聞網／ 綜合報導
中信兄弟韓籍啦啦隊女神邊荷律。截圖自邊荷律 Threads
中信兄弟韓籍啦啦隊女神邊荷律擁有甜美臉蛋，食量卻相當驚人，反差萌擄獲大量粉絲的心，不過她昨天在社群平台呼籲粉絲別再送零食。

邊荷律發文寫道，「台灣的美食實在太好吃，制服變緊了，所以我決定要認真開始飲食控制。非常感謝大家之前一直送我各種食物和零食的愛，以後要麻煩不要再送零食給我了。」

邊荷律也建議，「如果真的想要送我什麼，我會因為收到一封手寫的信而感到幸福，胖胖team不要擔心，我還是會繼續分享令人驚豔的美食，但也請大家在我飲控的路上一起協助我，拜託大家了。」

貼文曝光後，引發大量網友關注，紛紛留言表示，「這篇是不是乖姐（經紀人）發的」、「被盜帳號了？」、「別減肥。這樣的邊最可愛的」。

有人提醒中秋節到了要吃月餅，邊荷律卻回應：「先吃了再減，一年才一次，這節日一定要過的。」

