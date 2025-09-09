經典賽／蔡其昌帶曾豪駒給的作業赴日 帶回古林睿煬好消息

中華隊為明年世界棒球經典賽點兵，中職聯盟會長蔡其昌日前率領團隊赴日，今天帶來古林睿煬的好消息，他在牛棚練投30球後表達狀況非常好，球速也達到150公里以上，自認傷勢已無問題。

蔡其昌日前率領團隊赴日，拜訪對象包括火腿隊古林睿煬、孫易磊、樂天金鷲隊宋家豪、王彥程、蕭齊、陽柏翔，以及軟銀隊張峻瑋，針對明年經典賽了解選手意向。

蔡其昌表示，自己的主要任務是拜訪選手，次要目標是代表中職與日職球團建立更深連結，本來希望可以看到全部選手，但時間有限，只能盡量最大化安排。

蔡其昌透露，這次出發前，總教練曾豪駒有給一些想法、特別期待的選手，也是希望他們此行去看的重點，「聽完他的指示後，就是努力去把他希望得到的答案，在這次訪視球員可以替他找到答案。」蔡其昌也特別澄清，並非所有此行探視選手都是重點名單，而是利用這趟約所有同隊的台灣選手一起吃飯。

外界備受關注的古林睿煬，蔡其昌帶來好消息，他說原本預計要看他的復健賽，雖碰到下雨，但有牛棚練投30球，「他非常好！自己是說球速都回到150了，投完30顆也沒有任何痠痛感，腹斜肌的傷應該算是恢復了。」蔡其昌表示，古林睿煬透露，教練團看完他的牛棚30球，認為沒有問題，雖復健賽沒投成，但還是會直接進入下一階段，「他說他有信心可以健康往下進行。」