中職／利特搶先暴雷 悍將證實21日L.S.S.大巨蛋開球+演出

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊21日邀請SUPER JUNIOR–L.S.S.為悍將開球及賽後壓軸演出。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊21日邀請SUPER JUNIOR–L.S.S.為悍將開球及賽後壓軸演出。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊下半季壓軸主題日「寵愛天使」9月20、21日登場，球團今天公布21日將邀請女孩們心目中永遠的「韓流傳奇男團」SUPER JUNIOR–L.S.S. 小分隊蒞臨台北大巨蛋，利特、神童、始源將為富邦悍將開球，賽後演唱會更將帶來壓軸演出，在11月SUPER JUNIOR專場演唱會前，L.S.S. 小分隊先和各位E.L.F.們在大巨蛋相見。

韓流傳奇男團 SUPER JUNIOR 小分隊 「SUPER JUNIOR–L.S.S.」由隊長利特、舞蹈與綜藝擔當神童，以及魅力滿點的始源所組成，小分隊在 2024年正式亮相，「L.S.S.」名稱取自三位成員英文名字的首字母，不僅象徵三人各自的個性與舞台風采，更代表 SUPER JUNIOR 長久以來的團隊精神延續。L.S.S. 主打輕快復古、趣味十足的流行舞曲，同時融入 SUPER JUNIOR 一貫的幽默感與舞台親和力，首張專輯主打歌 〈Suit Up〉 發表後，憑藉洗腦旋律與鮮明舞步，迅速吸引粉絲們熱烈討論，巡迴演出在韓日台受到熱烈歡迎。

SUPER JUNIOR即將在11月於台北大巨蛋舉辦大型專場演唱會，「SUPER JUNIOR–L.S.S.」將搶先在富邦悍將「寵愛天使」21日與各位E.L.F.們見面，賽前利特、神童、始源將一起為富邦悍將比賽開球，賽後演唱會「SUPER JUNIOR–L.S.S.」帶來壓軸演出，音樂、舞蹈、綜藝三合一我要全部，超強火力準備點燃全場。

富邦悍將隊9月20、21日進場贈品。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊9月20、21日進場贈品。圖／富邦悍將隊提供

「寵愛天使」不只是男孩們的專利，每一個女孩更是悍將寵愛的對象，一起把Fubon Angels的可愛戴上身也掛進日常，20日進場將贈送「Fubon Angels 寵愛髮圈」，以多巴胺配色搭配專屬Fubon Angels印花設計，不論綁在髮間、繫在手腕，男孩女孩都適合的寵愛單品。

21日進場則將贈送「Fubon Angels 心動鍵盤吊飾」，小巧鍵帽造型印上Fubon Angels標誌，無論掛在包包、鑰匙圈或手機上，都是隨身的「心動快捷鍵」！另外還有「ULOS沐浴保養體驗組」以及「米糧點心（口味隨機）」等好禮要送給進場的悍將家人們，各式贈品數量有限，贈完為止。

