鄧愷威下役 有望對決大谷

聯合報／ 記者陳宛晶藍宗標／綜合報導

台灣投手鄧愷威昨天面對紅雀隊再展K功，先發4局送出8次三振，但5次保送也讓他投得辛苦，最終丟掉4分，所屬的巨人隊以3：4輸球，鄧愷威吞下第4敗。根據美國媒體ESPN預測，鄧愷威下場出賽將是台灣時間14日在舊金山主場對決道奇隊，有望生涯首度遭遇大谷翔平

鄧愷威此役共用77球、41球好球，帳面成績為先發4局被敲3安打、失4分，他在第5局未解決任何打者，控球迷航連續3棒投出保送，努特巴爾在滿壘時將一顆低角度進壘的變速球撈成中外野方向安打，帶有1分打點。巨人換投後，鄧愷威留下的3位跑者全都跑回分數。

鄧愷威前4局與第5局表現判若兩人，巨人教頭梅爾文也說，在第5局的保送危機之前，鄧愷威都投得很好.。鄧愷威對此歸因於疲勞，今年在3A多以後援出賽，轉任先發後的調整節奏、單場投球數都還在適應階段，但他也說：「擔任先發投手就必須竭盡所能，幫助球隊吃下更多局數，所以我不會以此為藉口。」

鄧愷威吞下本季第4敗，防禦率也上漲為7.54，8K追平個人單場最佳，近兩戰合計9.1局狂送16K。

鄧愷威本季在3A、大聯盟層級都有優異的三振能力，巨人投手教練馬丁尼茲指出，今年他在投手丘上的心態有明顯成長，判讀打者揮棒、觀察比賽的能力也都有進步。

棒球 紅雀 巨人 鄧愷威 大谷翔平

相關新聞

U18世界盃／中華隊甩掉貧打大勝澳洲 確定晉級6強複賽

中華青棒隊今天在U18世界盃棒球賽火力全開，對澳洲隊之戰首局就搶下5分奠定勝基，終場以10：2大勝，戰績升至3勝1敗，晉...

中職／悍將「爐主指數」進入單周射程 最快本周鎖定狀元籤

富邦悍將隊上周4場比賽吞下1勝3敗，加速「狀元之路」，目前在全年戰績墊底指數只剩5，最快本周就能鎖定球團史第4支狀元籤。

U18世界盃棒球賽中華隊出征沖繩 預賽賽程、比分與戰績表

2025年U18世界盃將在9月5日於日本沖繩開打，這是日本睽違10年後再次舉辦U18世界盃，也是首次在沖繩開打，剛好趕上日前沖繩尚學奪得夏季甲子園首冠的熱潮，王牌左投末吉良丞也以家鄉英雄身分入選，2日

U18世界盃／美國擊敗中國 4連勝取得晉級門票

U18世界盃棒球賽美國隊今天與中國隊交手，團隊13安攻勢串連，桑普森先發5局6K無失分，率隊以10比0、5局拿下比賽勝利...

日職／阪神虎央聯神速奪冠 道頓堀川29人跳河慶祝

日本職棒阪神虎昨天以2比0擊敗廣島鯉魚，睽違2年再奪中央聯盟冠軍，大阪果然又出現跳河慶祝畫面。根據大阪府警方，共有29人...

