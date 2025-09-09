聽新聞
鄧愷威下役 有望對決大谷
台灣投手鄧愷威昨天面對紅雀隊再展K功，先發4局送出8次三振，但5次保送也讓他投得辛苦，最終丟掉4分，所屬的巨人隊以3：4輸球，鄧愷威吞下第4敗。根據美國媒體ESPN預測，鄧愷威下場出賽將是台灣時間14日在舊金山主場對決道奇隊，有望生涯首度遭遇大谷翔平。
鄧愷威此役共用77球、41球好球，帳面成績為先發4局被敲3安打、失4分，他在第5局未解決任何打者，控球迷航連續3棒投出保送，努特巴爾在滿壘時將一顆低角度進壘的變速球撈成中外野方向安打，帶有1分打點。巨人換投後，鄧愷威留下的3位跑者全都跑回分數。
鄧愷威前4局與第5局表現判若兩人，巨人教頭梅爾文也說，在第5局的保送危機之前，鄧愷威都投得很好.。鄧愷威對此歸因於疲勞，今年在3A多以後援出賽，轉任先發後的調整節奏、單場投球數都還在適應階段，但他也說：「擔任先發投手就必須竭盡所能，幫助球隊吃下更多局數，所以我不會以此為藉口。」
鄧愷威吞下本季第4敗，防禦率也上漲為7.54，8K追平個人單場最佳，近兩戰合計9.1局狂送16K。
鄧愷威本季在3A、大聯盟層級都有優異的三振能力，巨人投手教練馬丁尼茲指出，今年他在投手丘上的心態有明顯成長，判讀打者揮棒、觀察比賽的能力也都有進步。
