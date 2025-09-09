U18世界盃／台灣對德仍需搶下 左投鍾亦恩再扛先發

U18世界盃棒球賽台灣隊確定晉級超級循環賽，但預賽最終戰明天對德國仍要全力搶下，派出左投鍾亦恩先發；德國隊由左投阿菲爾鮑恩先發，面對左投，台灣打線需尋求突破。

U18世界盃棒球賽在日本沖繩舉行，台灣在B組預賽首戰擊敗中國，接著不敵美國，昨天擊敗巴拿馬，今天與澳洲交手投打發揮搶勝，預賽戰績3勝1敗，提前確定晉級超級循環賽（Super Round）。

台灣隊雖已確定晉級，但明天下午5時30分預賽最後一戰與德國隊比賽，會影響帶入超級循環賽戰績，仍要全力搶下。

台灣隊派出今年中職選秀首輪獲得樂天桃猿隊指名的左投手鍾亦恩先發，鍾亦恩在預賽首戰與中國隊比賽也是先發出賽，投4局僅被敲出1支安打，投出8次三振、3次四壞保送，無失分，展現壓制力，拿下勝投，明天比賽將再扛先發重責。

台灣隊打線需尋求突破，預賽前3戰對手都派出左投先發，面對左投台灣隊打線發揮並不理想，德國隊明天先發投手為左投阿菲爾鮑恩（Tom Apfelbaum）。

阿菲爾鮑恩在5日比賽對澳洲隊先發，總計投2局被敲出2支安打，投出3次三振、2次四壞保送，失掉2分責失分、無關勝敗。