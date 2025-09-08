U18世界盃／中華隊甩掉貧打大勝澳洲 晉級6強複賽在望

中華青棒隊今天在U18世界盃棒球賽火力全開，對澳洲隊之戰首局就搶下5分奠定勝基，終場以10：2大勝，戰績升至3勝1敗，晉級6強複賽在望，明天預賽最後一戰將和德國交手。

中華隊前天0：4不敵美國，被對方投出無安打比賽，昨天雖以2：1擊敗巴拿馬，但全場只有4支安打，打線仍有貧打現象，今天對澳洲之戰終於改觀，狂攻10分超過預賽前3戰總和9分。

帕蘇拉．塔基斯利尼安首局首打席安打，蔡琞傑、張育豪接力敲安，攻下全場第1分，接著澳洲守備失誤奉送1分，江庭毅獲保送，張乙安內野滾地球攻下第3分，曾聖恩追加兩分打點二壘打，一口積拉大到5分領先。

中華隊2局下帕蘇拉．塔基斯利尼安獲保送，再靠蔡琞傑內野滾地球、對方失誤、投手暴投攻下第6分。

3局下江庭毅、張乙安連獲保送，許書誠觸身球形成滿壘，李楷棋揮出三壘打送回3人，自己再靠帕蘇拉．塔基斯利尼安高飛犧牲打得分，中華隊得分達到二位數。

中華隊先發投手王奕翔投4局，被揮出5支安打、出現1次保送，投出4次三振，有效封鎖澳洲打線；何樺5局上接手投球，因隊友失誤、被揮出兩支安打失1分。

何樺6局上面對前3名打者被揮出兩支安打，出現1次保送，再被揮出高飛犧牲打失1分；林珺希7局上登板，面對首名打者被揮出二壘打，接下來連續解決3人結束比賽。