中職／悍將「爐主指數」進入單周射程 最快本周鎖定狀元籤

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊本周就有可能確定全年墊底。本報資料照片
富邦悍將隊本周就有可能確定全年墊底。本報資料照片

富邦悍將隊上周4場比賽吞下1勝3敗，加速「狀元之路」，目前在全年戰績墊底指數只剩5，最快本周就能鎖定球團史第4支狀元籤。

悍將目前全年34勝66敗，面對第5味全龍隊（49勝51敗1和）、第4台鋼雄鷹隊（49勝49敗2和）的「爐主指數」都剩下5，悍將10日起與龍隊進行2連戰「正面交鋒」，雄鷹9日起與中信兄弟隊交手2場，12日起則是周末3連戰悍將面對雄鷹、龍隊面對統一獅隊，若悍將一路輸且龍、鷹一路贏的情況下，最快12日就會確定悍將全年戰績墊底。

全年墊底指數不等於狀元指數，雖然悍將下半季戰績是慘澹的13勝27敗，季冠軍淘汰指數也只剩9，但由於數學機率上還是有季冠軍可能性，狀元籤還不一定會在確定全年墊底之際到手，要在下半季吞下第31敗或淘汰指數歸零時，才會100%鎖定狀元籤。

悍將球團史已經拿過3次狀元籤，分別是2018年戴培峰、2021年江少慶、2024年張育成，2022年球季也是全年墊底，但因雄鷹在2023年選秀仍有新軍優惠，因此悍將該年為榜眼籤。

U18世界盃／美國擊敗中國 4連勝取得晉級門票

U18世界盃棒球賽美國隊今天與中國隊交手，團隊13安攻勢串連，桑普森先發5局6K無失分，率隊以10比0、5局拿下比賽勝利...

日職／阪神虎央聯神速奪冠 道頓堀川29人跳河慶祝

日本職棒阪神虎昨天以2比0擊敗廣島鯉魚，睽違2年再奪中央聯盟冠軍，大阪果然又出現跳河慶祝畫面。根據大阪府警方，共有29人...

中職／桃猿重磅嘉賓+1 MAMAMOO成員華莎14日大巨蛋開唱

樂天桃猿隊將於9月12到14日在台北大巨蛋隆重推出為期三天的「SINGDOME音樂電台」主題日，聚集台灣、日本以及韓國的...

中職／悍將寵愛天使主題日「攻蛋」FA開唱 嘉賓先公布2韓女團

富邦悍將隊下半季壓軸主題日「寵愛天使」9月20、21日在台北大巨蛋登場，Fubon Angels華麗集結，驚喜橋段，甜到...

U18世界盃棒球賽中華隊出征沖繩 預賽賽程、比分與戰績表

2025年U18世界盃將在9月5日於日本沖繩開打，這是日本睽違10年後再次舉辦U18世界盃，也是首次在沖繩開打，剛好趕上日前沖繩尚學奪得夏季甲子園首冠的熱潮，王牌左投末吉良丞也以家鄉英雄身分入選，2日

