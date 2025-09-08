中職／悍將「爐主指數」進入單周射程 最快本周鎖定狀元籤
富邦悍將隊上周4場比賽吞下1勝3敗，加速「狀元之路」，目前在全年戰績墊底指數只剩5，最快本周就能鎖定球團史第4支狀元籤。
悍將目前全年34勝66敗，面對第5味全龍隊（49勝51敗1和）、第4台鋼雄鷹隊（49勝49敗2和）的「爐主指數」都剩下5，悍將10日起與龍隊進行2連戰「正面交鋒」，雄鷹9日起與中信兄弟隊交手2場，12日起則是周末3連戰悍將面對雄鷹、龍隊面對統一獅隊，若悍將一路輸且龍、鷹一路贏的情況下，最快12日就會確定悍將全年戰績墊底。
全年墊底指數不等於狀元指數，雖然悍將下半季戰績是慘澹的13勝27敗，季冠軍淘汰指數也只剩9，但由於數學機率上還是有季冠軍可能性，狀元籤還不一定會在確定全年墊底之際到手，要在下半季吞下第31敗或淘汰指數歸零時，才會100%鎖定狀元籤。
悍將球團史已經拿過3次狀元籤，分別是2018年戴培峰、2021年江少慶、2024年張育成，2022年球季也是全年墊底，但因雄鷹在2023年選秀仍有新軍優惠，因此悍將該年為榜眼籤。
