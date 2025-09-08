U18世界盃／美國擊敗中國 4連勝取得晉級門票

快訊

中央社／ 台北8日電
美國(白)提前扣倒中國隊。WBSC官網
U18世界盃棒球美國隊今天與中國隊交手，團隊13安攻勢串連，桑普森先發5局6K無失分，率隊以10比0、5局拿下比賽勝利，美國4連勝率先取得晉級超級循環賽門票。

U18世界盃棒球賽在日本沖繩舉行，美國隊今天與中國隊交手，開賽就有得分攻勢，1局下中國隊守備和投捕狀況就很多，美國隊也頻頻發動盜壘攻勢，靠著安打、盜壘、接連暴投、失誤先攻下2分，布瑞克（Will Brick）三壘打，一棒再添2分。

美國隊3局下2人出局後布瑞克敲出二壘打，靠著傑克森（Jaden Jackson）安打再拿1分，4局下攻勢從愛默生（Grady Emerson）的二壘打開始，靠著保送、柏斯維克（Coleman Borthwick）二壘打先拿2分，墨菲（Anthony Murphy）安打，送回美國隊第8分。

美國隊5局下先靠著隆巴德（Jacob Lombard）安打送回1分，舒梅克（Brody Schumaker）適時安打送回團隊第10分，達到提前結束比賽門檻。

美國隊先發投手桑普森（Christopher Sampson）今天總計投5局，僅被敲出1支安打，投出6次三振、無失分，拿下勝投。

美國隊在B組預賽依序擊敗巴拿馬、台灣、德國、中國，4連勝率先取得晉級超級循環賽（SuperRound）門票，4場比賽僅在與德國比賽中有失分。

