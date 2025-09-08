日職／阪神虎央聯神速奪冠 道頓堀川29人跳河慶祝

日本職棒阪神虎昨天以2比0擊敗廣島鯉魚，睽違2年再奪中央聯盟冠軍，大阪果然又出現跳河慶祝畫面。根據大阪府警方，共有29人跳入道頓堀川，無人受傷或遭到逮捕。為了球迷安全，道頓堀川水位還特別調整，防止民眾撞到河底。

產經新聞、朝日新聞報導，大阪府警方為了因應阪神虎奪冠後的瘋狂慶祝行為，出動約1000名警力，防止群眾滋事。

為了防範球迷跳入位於難波的道頓堀川，警方在格力高（Glico）招牌前的戎橋安排警察駐守，對坡道進行管制，還在道頓堀橋東側拉起布幕、遮擋視線。賽事結束1小時半之後，儘管警方持續制止並不斷警告「請停止跳河行為」，仍舊有球迷接連跳入河中慶祝。

昨晚10時40分過後，一名男子從道頓堀川北側跳下，他試圖仰式游到對岸，結果游到一半溺水，被2名警察拋出紅色救生圈拉上岸。警察拉人的時候，周圍球迷拿著擴音器高喊「加油」，他被救起後，人群爆發掌聲。

10分鐘後，又有兩人接連跳水。接近晚間11時，一名外籍男子，以及一名穿綠色緊身衣、打扮成河童的男子相繼跳進河裡。

不久後，在岸邊人群「河童」的呼喊聲中，另一名同樣打扮成河童的男子跳入河中，而第一個跳進去的河童男爬上岸後又跳了一次，讓警方疲於奔命。

社群網路流傳各種球迷跳河的照片，除了河童之外，還有人打扮成大阪世博吉祥物「脈脈」。截至午夜0時30分，據統計共有29人跳入大頓堀川。

有不少外國觀光客搞不清楚狀況，一名觀看球迷跳河的美國遊客接受日媒訪問時說，「一開始不知道發生了什麼事，我還以為日本人很安靜、講究禮節，沒想到會有人跳河，真的嚇一跳」，但她也說，「大家看起來玩得很開心，看了讓人心情也變好了。」

大阪當局一方面出動警方制止，一方面也為了防範意外情況出現，事前將河川水位調整到比平時更高的3.5公尺，防止跳河的人撞到河底，也讓河面更接近河畔步道，方便救援。

根據管理道頓堀川的大阪市政府，道頓堀川透過上下游兩處水門開關調節水位，平時水位約為3.4公尺，但是昨晚調高了10公分。如果阪神虎之後繼續奪勝，市府也會採取同樣措施。

過去市府也曾在世足日本隊比賽日，以及萬聖節等特別日子，因為擔心有人跳河而調高水位。不過，若調整過高，船隻通過橋下時會受阻，加上如果突然降雨，也可能導致步道淹水，因此上限水位為3.5公尺。

儘管做了防範措施，市府依舊呼籲，「跳河是可能導致死亡事故的危險行為，請務必不要這麼做。」

2003年阪神虎奪冠時，約有5300人跳入道頓堀川，當時釀成1人死亡意外。