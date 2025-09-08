中職／桃猿重磅嘉賓+1 MAMAMOO成員華莎14日大巨蛋開唱

樂天桃猿隊將於9月12到14日在台北大巨蛋隆重推出為期三天的「SINGDOME音樂電台」主題日，聚集台灣、日本以及韓國的重量級藝人，帶來一場視覺與聽覺雙重盛宴。今天公布壓軸嘉賓，就是韓國頂尖女團MAMAMOO成員華莎（HWASA）。

「SINGDOME音樂電台」主題日先前已陸續公布演出陣容，12日演出嘉賓為李玖哲、椅子樂團，13日柯有倫、中島健人、Marz23，以及韓國潮流饒舌歌手ZICO，14日中場將由樂天女孩三本柱河智媛、廉世彬、禹洙漢帶來精彩演出，新生代創作歌手高爾宣OSN賽後演出，今天公布華莎壓軸登場。

韓流最具魅力的靈魂歌姬MAMAMOO華莎，將以獨特的嗓音與無可取代的舞台魅力，征服大巨蛋的觀眾。從MAMAMOO到個人SOLO，以《Maria》、《twit》等代表作橫掃各大音樂榜單，展現與眾不同的女王氣場，是舞台上的焦點，性感與自信的化身，將用最直接的能量點燃現場，帶來最震撼的夜晚。

樂天桃猿邀請所有10號隊友及球迷一同來到台北大巨蛋，打開FM10音樂電台，準備好與ZICO一起嗨翻並見證開球英姿、與中島健人一同享受最閃耀的音樂時光、與華莎一起感受前所未有的震撼心動之夜，感受這場盛大的音樂饗宴，一同見證棒球與音樂的跨界魅力。