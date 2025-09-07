日職／阪神虎第7度央聯奪冠 史上最速封王紀錄

日本職棒中央聯盟龍頭阪神虎今天在甲子園球場以2比0擊敗廣島鯉魚，在例行賽封王。阪神虎時隔2年再奪央聯冠軍，隊史第7次，並達成日職分為兩聯盟以來，史上最速封王紀錄。

日本產經新聞報導，現年45歲的藤川球兒就任阪神虎監督（總教練）第一年，就率隊在央聯稱霸。阪神虎目前戰績78勝45敗3和，足足領先央聯第2名讀賣巨人17場勝差

阪神虎5月17日重返首位後，就再也沒有讓出龍頭寶座。在中央聯盟與太平洋聯盟交流戰期間，雖遭遇7連敗，但6月底開始11連勝，一枝獨秀。

阪神虎今天以1天之差刷新日職採行兩聯盟制以來最速封王紀錄。在此之前，最快拿下聯盟冠軍紀錄是1990年9月8日的讀賣巨人。

日職季後賽（Climax Series，CS）從10月11日起先進行兩聯盟第一輪3戰2勝賽事，由聯盟第2名球隊於主場對戰第3名球隊。決勝輪則自10月15日起，由聯盟第1名球隊於主場面對第一輪的勝隊，賽制為6戰4勝（聯盟第1名球隊先保送1勝）。

身為央聯霸主的阪神虎將於10月15日在主場甲子園球場決勝輪出賽，爭取日本大賽資格，時隔兩年爭取「日本一」。