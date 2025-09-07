日職／阪神虎第7度央聯奪冠 史上最速封王紀錄

中央社／ 東京7日專電

日本職棒中央聯盟龍頭阪神虎今天在甲子園球場以2比0擊敗廣島鯉魚，在例行賽封王。阪神虎時隔2年再奪央聯冠軍，隊史第7次，並達成日職分為兩聯盟以來，史上最速封王紀錄。

日本產經新聞報導，現年45歲的藤川球兒就任阪神虎監督（總教練）第一年，就率隊在央聯稱霸。阪神虎目前戰績78勝45敗3和，足足領先央聯第2名讀賣巨人17場勝差

阪神虎5月17日重返首位後，就再也沒有讓出龍頭寶座。在中央聯盟與太平洋聯盟交流戰期間，雖遭遇7連敗，但6月底開始11連勝，一枝獨秀。

阪神虎今天以1天之差刷新日職採行兩聯盟制以來最速封王紀錄。在此之前，最快拿下聯盟冠軍紀錄是1990年9月8日的讀賣巨人。

日職季後賽（Climax Series，CS）從10月11日起先進行兩聯盟第一輪3戰2勝賽事，由聯盟第2名球隊於主場對戰第3名球隊。決勝輪則自10月15日起，由聯盟第1名球隊於主場面對第一輪的勝隊，賽制為6戰4勝（聯盟第1名球隊先保送1勝）。

身為央聯霸主的阪神虎將於10月15日在主場甲子園球場決勝輪出賽，爭取日本大賽資格，時隔兩年爭取「日本一」。

日職 阪神虎 讀賣巨人

延伸閱讀

日職／古林睿煬二軍沒先發改LiveBP 31球最速152公里

日職／古林睿煬傷癒二軍首場先發因雨中止 日本球迷：悲報！

北市東園少棒威廉波特封王 萬華商家送珍奶共享喜悅

日職／阪神猛虎超級獨走 季後賽若遭翻盤恐掀制度改革

相關新聞

U18世界盃／張育豪再見安打成英雄 中華隊險勝巴拿馬奪第2勝

U18世界盃棒球賽今天進行第3天賽事，中華青棒隊在預賽B組對巴拿馬隊之戰，7局下兩出局後，張育豪揮出再見安打，終場以2：...

中職／新莊悍將、猿隊之戰也打不成 悍將最後20戰壓力很大

中華職棒原定今天在新莊棒球場進行的富邦悍將、樂天桃猿隊之戰， 受到雨勢影響無法進行，將延到10月4日（周六）下午5點原地...

圖輯／東園國小少棒冠軍遊行到大巨蛋 見證林智勝引退賽最終場

在睽違29年後，台北市東園少棒再度為台灣贏得美國威廉波特世界冠軍，冠軍遊行在中午從青年路出發，最後終點抵達台北大巨蛋。

中職／台中象獅大戰因雨延賽 10月5日洲際球場再戰

中華職棒原訂今天在台中洲際球場進行的中信兄弟、統一獅隊之戰，受到大雨影響無法進行比賽，將延到10月5日（周日）下午5點原...

U18世界盃棒球賽中華隊出征沖繩 預賽賽程、比分與戰績表

2025年U18世界盃將在9月5日於日本沖繩開打，這是日本睽違10年後再次舉辦U18世界盃，也是首次在沖繩開打，剛好趕上日前沖繩尚學奪得夏季甲子園首冠的熱潮，王牌左投末吉良丞也以家鄉英雄身分入選，2日

棒球／東園少棒大巨蛋交接冠軍旗給北市 賴敏男：封王遊行是鼓舞

台北市東園國小在美國威廉波特世界少棒賽奪冠，今天在台北市區舉行封王遊行，終點在台北大巨蛋參加林智勝的引退儀式，象徵棒球傳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。