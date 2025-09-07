日職／阪神虎第7度央聯奪冠 史上最速封王紀錄
日本職棒中央聯盟龍頭阪神虎今天在甲子園球場以2比0擊敗廣島鯉魚，在例行賽封王。阪神虎時隔2年再奪央聯冠軍，隊史第7次，並達成日職分為兩聯盟以來，史上最速封王紀錄。
日本產經新聞報導，現年45歲的藤川球兒就任阪神虎監督（總教練）第一年，就率隊在央聯稱霸。阪神虎目前戰績78勝45敗3和，足足領先央聯第2名讀賣巨人17場勝差
阪神虎5月17日重返首位後，就再也沒有讓出龍頭寶座。在中央聯盟與太平洋聯盟交流戰期間，雖遭遇7連敗，但6月底開始11連勝，一枝獨秀。
阪神虎今天以1天之差刷新日職採行兩聯盟制以來最速封王紀錄。在此之前，最快拿下聯盟冠軍紀錄是1990年9月8日的讀賣巨人。
日職季後賽（Climax Series，CS）從10月11日起先進行兩聯盟第一輪3戰2勝賽事，由聯盟第2名球隊於主場對戰第3名球隊。決勝輪則自10月15日起，由聯盟第1名球隊於主場面對第一輪的勝隊，賽制為6戰4勝（聯盟第1名球隊先保送1勝）。
身為央聯霸主的阪神虎將於10月15日在主場甲子園球場決勝輪出賽，爭取日本大賽資格，時隔兩年爭取「日本一」。
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言