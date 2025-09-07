快訊

暗指柯建銘？ 賴系立委：石破茂為避免黨內分裂做出有高度的決定

U18世界盃／張育豪再見安打成英雄 中華隊險勝巴拿馬奪第2勝

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
中華隊張育豪7局下揮出再見安打。圖／中華棒球協會提供
中華隊張育豪7局下揮出再見安打。圖／中華棒球協會提供

U18世界盃棒球賽今天進行第3天賽事，中華青棒隊在預賽B組對巴拿馬隊之戰，7局下兩出局後，張育豪揮出再見安打，終場以2：1險勝，戰績升至2勝1敗，巴拿馬吞下3連敗。

中華隊前4局掛零，只出現1支安打，5局下點燃首波攻勢，江庭毅因觸身球上壘，接著盜上二壘，再靠投手暴投攻占三壘；1出局後許書誠揮出本壘板前滾地球，對方捕手傳向一壘抓到出局數，但江庭毅趁機衝回本壘，攻下全場第1分。

中華隊下勾投手陳世展先發5.2局，被揮出3支安打、出現1次觸身球，也投出3次三振，未讓巴拿馬得分。

巴拿馬6局上2出局時，兩名打者攻占壘包，中華隊換上蘇嵐鴻救援，面對首名打者雖投出保送形成滿壘，但他立刻投出三振化解危機。

蘇嵐鴻7局上兩出局後，被連續揮出3支安打追平比數，在二、三壘有人時用三振結束這半局。

中華隊7局下張乙安揮出安打，但遭牽制出局，兩出局後江庭毅獲保送，接著張育豪揮出右外野方向邊線飛球，巴拿馬右外野手撲球後掉在地上，江庭毅直衝本壘跑回致勝分，蘇嵐鴻投1.1局奪下勝投。

當時巴拿馬教練團認為這顆球是第一動作完成接殺才掉出來，裁判討論後審視重播畫面後，確定這是安打無誤，張育豪再見一擊成為贏球大功臣。

中華隊昨天0：4不敵美國隊，還被對方上演無安打比賽，今天全場只有4支安打，還比巴拿馬少兩支，打線仍有貧打現象，巴拿馬左投岡薩雷茲（Joel Gonzalez）吞下完投敗。

中華隊先發投手陳世展先發5.2局未失分。圖／中華棒球協會提供
中華隊先發投手陳世展先發5.2局未失分。圖／中華棒球協會提供

中華隊 美國隊

延伸閱讀

U18世界盃棒球賽中華隊出征沖繩 預賽賽程、比分與戰績表

U18世界盃／中華隊迎戰巴拿馬 「綠島潛水艇」陳世展扛先發

U18世界盃／美國兩任投手賞無安打比賽 中華隊0:4遭完封吞首敗

期待英雄勝過王牌！中華隊征戰U18世界盃陣容大解析

相關新聞

U18世界盃／張育豪再見安打成英雄 中華隊險勝巴拿馬奪第2勝

U18世界盃棒球賽今天進行第3天賽事，中華青棒隊在預賽B組對巴拿馬隊之戰，7局下兩出局後，張育豪揮出再見安打，終場以2：...

中職／新莊悍將、猿隊之戰也打不成 悍將最後20戰壓力很大

中華職棒原定今天在新莊棒球場進行的富邦悍將、樂天桃猿隊之戰， 受到雨勢影響無法進行，將延到10月4日（周六）下午5點原地...

圖輯／東園國小少棒冠軍遊行到大巨蛋 見證林智勝引退賽最終場

在睽違29年後，台北市東園少棒再度為台灣贏得美國威廉波特世界冠軍，冠軍遊行在中午從青年路出發，最後終點抵達台北大巨蛋。

中職／台中象獅大戰因雨延賽 10月5日洲際球場再戰

中華職棒原訂今天在台中洲際球場進行的中信兄弟、統一獅隊之戰，受到大雨影響無法進行比賽，將延到10月5日（周日）下午5點原...

U18世界盃棒球賽中華隊出征沖繩 預賽賽程、比分與戰績表

2025年U18世界盃將在9月5日於日本沖繩開打，這是日本睽違10年後再次舉辦U18世界盃，也是首次在沖繩開打，剛好趕上日前沖繩尚學奪得夏季甲子園首冠的熱潮，王牌左投末吉良丞也以家鄉英雄身分入選，2日

棒球／東園少棒大巨蛋交接冠軍旗給北市 賴敏男：封王遊行是鼓舞

台北市東園國小在美國威廉波特世界少棒賽奪冠，今天在台北市區舉行封王遊行，終點在台北大巨蛋參加林智勝的引退儀式，象徵棒球傳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。