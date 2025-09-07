U18世界盃／張育豪再見安打成英雄 中華隊險勝巴拿馬奪第2勝

U18世界盃棒球賽今天進行第3天賽事，中華青棒隊在預賽B組對巴拿馬隊之戰，7局下兩出局後，張育豪揮出再見安打，終場以2：1險勝，戰績升至2勝1敗，巴拿馬吞下3連敗。

中華隊前4局掛零，只出現1支安打，5局下點燃首波攻勢，江庭毅因觸身球上壘，接著盜上二壘，再靠投手暴投攻占三壘；1出局後許書誠揮出本壘板前滾地球，對方捕手傳向一壘抓到出局數，但江庭毅趁機衝回本壘，攻下全場第1分。

中華隊下勾投手陳世展先發5.2局，被揮出3支安打、出現1次觸身球，也投出3次三振，未讓巴拿馬得分。

巴拿馬6局上2出局時，兩名打者攻占壘包，中華隊換上蘇嵐鴻救援，面對首名打者雖投出保送形成滿壘，但他立刻投出三振化解危機。

蘇嵐鴻7局上兩出局後，被連續揮出3支安打追平比數，在二、三壘有人時用三振結束這半局。

中華隊7局下張乙安揮出安打，但遭牽制出局，兩出局後江庭毅獲保送，接著張育豪揮出右外野方向邊線飛球，巴拿馬右外野手撲球後掉在地上，江庭毅直衝本壘跑回致勝分，蘇嵐鴻投1.1局奪下勝投。

當時巴拿馬教練團認為這顆球是第一動作完成接殺才掉出來，裁判討論後審視重播畫面後，確定這是安打無誤，張育豪再見一擊成為贏球大功臣。