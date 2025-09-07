棒球／東園少棒大巨蛋交接冠軍旗給北市 賴敏男：封王遊行是鼓舞

台北市東園國小在美國威廉波特世界少棒賽奪冠，今天在台北市區舉行封王遊行，終點在台北大巨蛋參加林智勝的引退儀式，象徵棒球傳承，總教練賴敏男認為，這樣的活動對基層棒球是鼓舞。

東園國小少棒隊帶回暌違29年的世界少棒聯盟（LLB）冠軍。返台後行程不斷，今日冠軍遊行，由青年公園棒球場舉辦慶祝儀式後出發，行經中華路、信義路，經信義商圈，抵達大巨蛋。

賴敏男表示，去年中華隊在12強拿下冠軍後也有類似的遊行，對球員來說是鼓舞、傳承，過去威廉波特奪冠也有過中華路萬人空巷的場景，「這次很榮幸有這個經驗，因為國內外媒體關注，市民朋友也都知道我們，在路口時會主動跟我們揮手、比讚。」

由於台北市政府與味全龍隊的合作，東園國小少棒最後也走進大巨蛋，在林智勝引退賽前，將冠軍錦旗授給台北市政府，由市長蔣萬安代表受贈。

賴敏男也表示，球隊拿下冠軍後，在美國紐約、舊金山等地造訪了4座大聯盟球場，這次進來大巨蛋，球員看起來有點習以為常，「他們好像不太緊張，但有些應該是味全龍球迷，剛剛還在叫球員的名字，他們對職棒還是有憧憬。」