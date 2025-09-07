少棒／東園國小封王遊行小朋友超嗨 前進大巨蛋和林智勝碰面
台北市東園國小今年在世界少棒聯盟（LLB）世界少棒錦標賽奪冠，帶回中華隊暌違29年的冠軍，今天舉行封王遊行，由青年公園棒球場出發，行經中華路、信義路、信義商圈，最後抵達台北大巨蛋，參加味全龍隊「大師兄」林智勝引退系列活動。
台灣世界少棒聯盟理事長黃英華表示，再次恭賀東園國小拿下國人等了29年的威廉波特世界冠軍，也特別感謝教練賴敏男領導的教練團，這是台灣世界少棒聯盟自2021年接手LLB在台會務後首座世界少棒冠軍，格外值得紀念。
台灣世界少棒聯盟從2022年起，每年都在少棒組、次青少棒組擊敗南韓，取得亞太區代表權進軍世界賽，黃英華特別感謝中華電信一直支持冠名國內選拔賽，也感謝台北市政府及謝國城棒球文教基金會今年全力協助選拔賽。
謝國城棒球文教基金會董事長謝南強表示，恭喜東園國小圓夢，也感謝他們幫他及和父親圓夢，見證台灣再次贏得威廉波特世界冠軍。
謝南強的父親謝國城被譽為「台灣少棒之父」，開啟中華隊參與LLB的大門，1969年奪下第一座世界冠軍，讓台灣走向國際棒球舞台，奠定「棒球王國」的美名；謝國城棒球文教基金會成立以來，一直支持國內少棒，是冠軍幕後推手。
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言