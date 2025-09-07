聽新聞
相隔50年奪世界冠軍！東園少棒隊遊行登場 教練笑：上次奪冠才3歲
台北市東園國小少棒奪威廉波特世界少棒錦標賽冠軍為國爭光，今天舉辦遊行活動，並在青年公園棒球場舉行表揚儀式，不少人到場獻上祝福，教練、選手也表示，台北市上次奪館已追溯到50年前，這次奪冠具有重大意義，感謝一路走來各界支持與幫助。
遊行開始前少棒隊先在青年公園棒球場舉行表揚儀式，副市長林奕華表示，台灣相隔29年再度拿下冠軍，而台北市球隊上次拿下冠軍更是50年之久，對北市來說意義非凡，體育不僅是一種競技，更是教育的一環強調團隊合作，會持續給與基層運動支持，未來青年公園棒球場整修完成後，更將提供平日及星期六下午專屬東園國小練球。
活動也邀請球員及教練上台致詞，教練賴敏男表示，台北市奪冠已經是50年前的事，當時他才3歲，巧合的是台灣上一次奪冠29年前，另一位教練駱政宇當時也3歲，象徵3個世代傳承；而有「帥教練」之稱駱政宇也說，大家的熱情祝福他都很感激，但球隊唯一可回報就是在場上用最認真、100分態度，在場上認真打球會繼續加油。
今天遊行上小球員也在觀光巴士上接受訪談，王牌之一林晉擇也分享，感謝大家的支持；擔任冠軍賽關門投手、選手陳啟盛也說，很感謝父母一路支持，還有一路走來遇到粉絲、教練會繼續努力。
陳啟盛媽媽也分享，原本是想培養孩子興趣，讓他與弟弟一起參加社區棒球，意外被東園國小教練發掘，小五才開始正式練球，真正接觸棒球只有一年多的時間，但啟盛是一個很堅持的小朋友，看著他的成長也很感動，這個暑假幾乎都在比賽沒有回家，做父母雖很心疼，但看到他收穫甜美果實也很驕傲。
