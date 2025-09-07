中職／史上首次單季觀眾破300萬 洪總期待看見400、500萬

中華職棒本季300場賽事累計觀眾3058765人，寫下史上首次的單季觀眾300萬里程碑，台鋼雄鷹隊總教練洪一中坦言，這是職棒初期想像不到的光景，也期待未來熱潮延續、更多巨蛋誕生，「400萬、500萬也有可能，加油啦。」

昨天三場賽事單日吸引65361人進場，其中味全龍隊為「大師兄」林智勝舉辦的引退系列賽第二場就在台北大巨蛋有著4萬人滿場，今天林智勝的引退最終戰也同樣是4萬滿場。

林智勝認為，今年能夠達到300萬人次，中華隊去年在世界12強棒球賽奪冠有著滿多幫助，「在12強之前，不管是球員、工作人員或是記者朋友，大家都很努力，要讓環境變好，這是大家努力來的。」

洪一中則指出，過去職棒初期時，有人說「四隊就緊繃了」，後來隊伍數逐漸增加，現在也有人認為「六隊差不多」，但隨著觀眾踴躍進場，或許第七隊、第八隊的空間也會慢慢出現。

身為棒球界一份子，洪總也很期待看到更多球迷進場，而大巨蛋啟用後帶來的人潮，也讓縣市政府有意興建更多巨蛋，「球迷變多，我想政府也會更加重視這項運動。」

雖然近期在大巨蛋4萬人滿場的賽事，多半有著賽後演唱嘉賓的加持，不過洪一中認為這不是壞事，「或許現在歌迷比較多，但我們就慢慢的讓球迷變比較多。」