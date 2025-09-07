快訊

爆遭三立副總之子性侵 江祖平稱「需要一點時間」 雙方再約做筆錄

最明顯的線索就在眼前 餐廳有8種跡象別吃「轉身離開」就對了

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／史上首次單季觀眾破300萬 洪總期待看見400、500萬

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中職味全龍隊一連3天在台北大巨蛋替「大師兄」林智勝舉辦引退系列賽「31CONIC 智勝一擊」，7日賽前林智勝（左）到台鋼雄鷹休息區，向雄鷹隊總教練洪一中（右）擁抱致意。中央社
中職味全龍隊一連3天在台北大巨蛋替「大師兄」林智勝舉辦引退系列賽「31CONIC 智勝一擊」，7日賽前林智勝（左）到台鋼雄鷹休息區，向雄鷹隊總教練洪一中（右）擁抱致意。中央社

中華職棒本季300場賽事累計觀眾3058765人，寫下史上首次的單季觀眾300萬里程碑，台鋼雄鷹隊總教練洪一中坦言，這是職棒初期想像不到的光景，也期待未來熱潮延續、更多巨蛋誕生，「400萬、500萬也有可能，加油啦。」

昨天三場賽事單日吸引65361人進場，其中味全龍隊為「大師兄」林智勝舉辦的引退系列賽第二場就在台北大巨蛋有著4萬人滿場，今天林智勝的引退最終戰也同樣是4萬滿場。

林智勝認為，今年能夠達到300萬人次，中華隊去年在世界12強棒球賽奪冠有著滿多幫助，「在12強之前，不管是球員、工作人員或是記者朋友，大家都很努力，要讓環境變好，這是大家努力來的。」

洪一中則指出，過去職棒初期時，有人說「四隊就緊繃了」，後來隊伍數逐漸增加，現在也有人認為「六隊差不多」，但隨著觀眾踴躍進場，或許第七隊、第八隊的空間也會慢慢出現。

身為棒球界一份子，洪總也很期待看到更多球迷進場，而大巨蛋啟用後帶來的人潮，也讓縣市政府有意興建更多巨蛋，「球迷變多，我想政府也會更加重視這項運動。」

雖然近期在大巨蛋4萬人滿場的賽事，多半有著賽後演唱嘉賓的加持，不過洪一中認為這不是壞事，「或許現在歌迷比較多，但我們就慢慢的讓球迷變比較多。」

洪總指出，自己過去造訪日職球場，會很羨慕對方能有這麼多球迷進場，如今中職有了大巨蛋後，單場4萬人已經不算罕見，希望棒球能夠更深入台灣人的文化中，「讓它變成日常。」

「大師兄」林智勝引退賽，吸引滿場四萬名球迷觀賽。記者陳正興／攝影
「大師兄」林智勝引退賽，吸引滿場四萬名球迷觀賽。記者陳正興／攝影

棒球 林智勝 洪一中

延伸閱讀

中職／10萬人次進場感謝球迷 林智勝期待應援曲有人接手

中職／林智勝特地擁抱致謝 洪一中：你對台灣棒球貢獻很大

中職／回顧假球風波與母決裂 林智勝透露：曾一年不聯絡

中職／林智勝最終戰先發6棒一壘手 葉總「劇本」視狀況

相關新聞

中職／奧德銳7局好投奪首勝 把獅隊從「恐象」噩夢中搖醒

統一獅隊洋投奧德銳在一軍的第三場出賽，繳出一場7局無失分超好投，幫助獅隊以7：1擊敗夢魘般的對手中信兄弟隊，奧德銳的生涯...

中職／太絕望…悍將0:8遭桃猿完封 新莊9連敗聯盟史上第二慘

富邦悍將隊在「新莊城堡」的煩惱千絲萬縷，今天再以0：8輸給樂天桃猿隊後，已在新莊棒球場吞下9連敗，與1999年三商虎隊並...

棒球／東園少棒大巨蛋交接冠軍旗給北市 賴敏男：封王遊行是鼓舞

台北市東園國小在美國威廉波特世界少棒賽奪冠，今天在台北市區舉行封王遊行，終點在台北大巨蛋參加林智勝的引退儀式，象徵棒球傳...

少棒／東園國小封王遊行小朋友超嗨 前進大巨蛋和林智勝碰面

台北市東園國小今年在世界少棒聯盟（LLB）世界少棒錦標賽奪冠，帶回中華隊暌違29年的冠軍，今天舉行封王遊行，由青年公園棒...

相隔50年奪世界冠軍！東園少棒隊遊行登場 教練笑：上次奪冠才3歲

台北市東園國小少棒奪威廉波特世界少棒錦標賽冠軍為國爭光，今天舉辦遊行活動，並在青年公園棒球場舉行表揚儀式，不少人到場獻上...

中職／史上首次單季觀眾破300萬 洪總期待看見400、500萬

中華職棒本季300場賽事累計觀眾3058765人，寫下史上首次的單季觀眾300萬里程碑，台鋼雄鷹隊總教練洪一中坦言，這是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。