中職／10萬人次進場感謝球迷 林智勝期待應援曲有人接手

味全龍隊「大師兄」林智勝引退系列賽在今天來到最終回，連兩天締造台北大巨蛋4萬人滿場，也達成他3戰、10萬人次的願望，林智勝想跟球迷說謝謝，「這個引退賽最重要就是球迷，沒有他們支持，環境不會越來越好。」

龍隊「31CONIC智勝一擊」的引退活動從9月5日到7日，首日2萬6316人進場，改寫大巨蛋周五票房紀錄，6日跟今天都是4萬人滿場完售，3戰合計來到10萬6316人，改寫中職3連戰進場人數新高。

今天賽後除了任賢齊獻唱致敬外，林智勝也會親自向球迷、親友、過去幫助過自己的人說些話，林智勝表示，雖然有先彩排過，但即使沒有球迷還是腦袋空白，忘了很多要說的內容，希望今天能夠完整道出感謝。

昨天賽後是張惠妹獻唱，在「大師兄」應援曲中，林智勝緩緩升上高台、揮手回應球迷大合唱，林智勝透露，當下因為場燈關閉，其實看不到球迷的臉，加上自己有懼高症，先跟「阿妹」說不要在上面太久，「我知道妹姐也是希望現場氣氛熱烈，謝謝妹姐，給我這樣巨星般的享受，站了有點久。」

張惠妹特別翻唱伍佰的〈鋼鐵男子〉，林智勝在歌聲中走上舞台，林智勝表示，自己在2013年遇到車禍回來後，陳禹勳幫自己做了一件球衣，背後自己就選擇寫了「鋼鐵男子」四個字，「歌詞內容滿符合受傷過後重新站起來的感覺」。

林智勝坦言，走上舞台的過程中，有想起那段復健、重返球場的辛苦歷程，但不想哭得一把鼻涕一把眼淚，「走的過程不要讓自己太感動，盡量搞笑一點，所以昨天就沒哭了。」

在林智勝引退後，他的專屬「大師兄」應援曲也可能暫時封印，不過林智勝表示：「我希望有人可以接耶。」也反問媒體「你們覺得誰可以接？」