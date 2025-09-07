中職／林智勝特地擁抱致謝 洪一中：你對台灣棒球貢獻很大

味全龍隊「大師兄」林智勝引退系列賽的最後一天，賽前練習時間，林智勝特地走到對面休息區，向過去的教頭、台鋼雄鷹隊總教練洪一中擁抱致意。

洪總看到他過來「暴雷」說：「我等下就要獻花給你了。」林智勝則說：「我還是要來謝謝你。」

洪一中也對林智勝說：「你對台灣棒球貢獻很大，退休先好好玩一陣子，棒球界還是需要你的貢獻。」

除了提醒林智勝先好好放鬆陪伴家人，洪一中也稱讚過去他對球隊、國家、台灣棒球的貢獻，希望能夠繼續延續，「換一個身分，把你的技術、你的經驗再傳承下去，好不好？加油啦！」

對於林智勝來致意是否有些意外？洪一中說：「不會意外啊，平常比賽他就會過來致意，今天是他的大日子，我不用說太多，我只是陪襯而已。」