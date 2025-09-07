民和國中棒球隊捐款暫停 蕭敬騰、陳傑憲等愛心10天湧數百萬

快訊

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣民和國中棒球隊因移地訓練在國道發生車禍，事故也引發對學生隊伍安全的重新思考。圖／資料照片
嘉義縣民和國中棒球隊因移地訓練在國道發生車禍，事故也引發對學生隊伍安全的重新思考。圖／資料照片

嘉義縣民和國中棒球隊因移地訓練8月15日在國道發生車禍，傷者妥善送醫，也引發對學生隊伍安全的重新思考；事故發生以來，蕭敬騰、陳傑憲等外界愛心不斷，10天來捐款金額已數百萬元，目前足夠因應教練、球員醫療，校方暫停捐款帳號。

民和國中棒球隊因移地訓練在今年8月15日在國道返校途中，校車撞上施工防撞車，造成包括教練在內的8人受傷，傷勢嚴重的球員曾一度插管治療。後續教練、球員逐漸恢復中。

校長邱獻萱表示，事故發生後，社會各界關心，許多善心人士表達願意捐款協助受傷學生、教練及其家庭，校方為統一受理善款，於8月18日設立緊急救助專戶，因善款已有數百萬元，8月28日暫停善款捐贈，把資源用予其他更有需要的地方。

邱獻萱說，善款運用於教練、球員的醫療、照顧，其後續還有復健、整形、醫美甚至2次手術以上的醫療費用，剩下作為棒球隊緊急醫療經費。

校方感謝這些日子以來各界的愛心；蕭敬騰夫婦透過經紀人慷慨捐款相助、「台灣隊長」陳傑憲的溫馨加油，以及許多球星們在社群媒體上的鼓勵、送上的專屬簽名球與在百忙中協助錄製的加油影片，這些支持成為孩子們心中最堅強的力量。感謝第一線的醫護人員日夜守護、大林慈濟高功能運動醫學中心給予復健醫療專業協助。

民和國中棒球隊10天來各界愛心湧入捐款金額已數百萬元，校方暫停捐款帳號。圖／翻攝民和國中網站
民和國中棒球隊10天來各界愛心湧入捐款金額已數百萬元，校方暫停捐款帳號。圖／翻攝民和國中網站

棒球 陳傑憲

