U18世界盃／中華隊迎戰巴拿馬 「綠島潛水艇」陳世展扛先發

中央社／ 台北7日電
陳世展今晚將先發面對巴拿馬。圖／中華棒協提供
U18世界盃棒球賽中華隊今晚與巴拿馬交手，派出「綠島潛水艇」陳世展先發，陳世展連兩年入選青棒代表隊，企圖心佳、臨場應變能力好，要全力幫助中華隊搶勝。

U18世界盃棒球賽在日本沖繩舉行，中華隊預賽首戰擊敗中國大陸，昨天不敵美國，中華隊時間今天下午5時30分將與巴拿馬交手。

賽前中華隊總教練廖宏淵曾表示，巴拿馬和澳洲是預賽設定要全力搶下的比賽。昨天賽程結束後，中華隊戰績1勝1敗，美國、德國各拿2勝，中華隊想要拚晉級複賽優勢，接下來必須全力搶勝。

來自綠島的下勾投手陳世展，去年也代表台灣打亞洲青棒錦標賽，預賽曾對泰國中繼1局無失分，複賽與菲律賓交手，先發4局無失分，青棒國際賽首場先發就投出好表現證明身手，也在今年中職選秀第3輪獲樂天桃猿指名。

「綠島潛水艇」陳世展選秀會第3輪獲得樂天桃猿指名。圖中央社提供
陳世展除了特殊投球姿勢是優勢外，場上也有很好的企圖心，高中母隊教練曾評價，陳世展有難得的特質，臨場應變能力很好，不容易因為挫折沮喪。

面對中南美洲球隊巴拿馬，教練團派出怪投先發希望能有效壓制對手打線；巴拿馬派出先發投手為左投龔薩雷茲（Joel Gonzalez）。

