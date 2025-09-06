快訊

聲援江祖平！談童年家暴父瘡疤 廖家儀：難道不能馬上處理？

獨／「幣想」台中門市也涉詐 民眾砸526萬買泰達幣…全流入詐團錢包

一群名醫治不好…警跳海救人雙腿發黑 屢被指「妨礙抓交替」

中職／單季觀眾首度突破300萬 蔡其昌：有你們真好

中央社／ 台北6日電
中職會長蔡其昌。記者陳正興／攝影
中職會長蔡其昌。記者陳正興／攝影

中華職棒今天在「大師兄」林智勝引退系列賽台北大巨蛋4萬人加持下，單季累積觀眾人數首度突破300萬人次大關，中職會長蔡其昌表示，這是很不容易的一天，「有你們真好」。

味全龍隊從昨天開始在台北大巨蛋舉辦林智勝引退系列賽，昨天吸引2萬6316名觀眾進場，今天更是4萬人滿場，加上台中洲際棒球場有1萬7097名觀眾、新北新莊棒球場有8264名觀眾，本季累積進場觀眾正式突破300萬人次大關。

中職會長蔡其昌在社群媒體上表示，今晚是中華職棒36年來首度打破單季300萬人次進場紀錄的日子，「這是所有棒球人與球迷朋友共同完成的成就，我們經歷過低谷、疫情的挑戰，希望大家一起珍惜這一切，跌跌撞撞一路走來，很不容易的一天。」

蔡其昌也對球迷喊話，「會長還是好想說，有你們真好，謝謝大家。」今年季前蔡其昌就喊出本季目標之一是300萬人次觀眾，順利在今天達成。

今年是台北大巨蛋啟用的第2個球季，去年吸引276萬6386名觀眾進場、場均人數7684人；中職今年觀眾人數更加突破，上半季累積168萬7163人次觀眾、場均9373人，如今突破300萬大關，目前本季場均人數更是突破1萬人。

中職 林智勝 味全龍 蔡其昌

延伸閱讀

中職／林智勝嗨唱「三天三夜」應徵伴舞 張惠妹緊張：舞台快垮了

中職／張惠妹翻唱〈鋼鐵男子〉致敬 林智勝升半空4萬球迷大合唱

中職／杜家明雙安助雄鷹止5連敗 投打兩起點與林智勝交錯

中職／蕭敬騰復刻熊抱畫面是意外 林智勝透露淚腺崩解背後故事

相關新聞

U18世界盃／美國兩任投手賞無安打比賽 中華隊0:4遭完封吞首敗

在日本沖繩登場的U18世界盃棒球賽，中華隊今天遇到魔王級對手，美國隊先發投手波蒙（Carson Bolemon）左投加最...

中職／太絕望…悍將0:8遭桃猿完封 新莊9連敗聯盟史上第二慘

富邦悍將隊在「新莊城堡」的煩惱千絲萬縷，今天再以0：8輸給樂天桃猿隊後，已在新莊棒球場吞下9連敗，與1999年三商虎隊並...

中職／申皓瑋落地扭到腳、張奕傷到髖關節 悍將升上王念好與陳真

富邦悍將隊今天再傳兩位重大傷兵，外野手申皓瑋、終結者張奕都因傷降下二軍，空缺升上王念好、陳真。

中職／呂詠臻連8壞球重演去年場景 桃猿教頭觀察到投球動作改變

樂天桃猿隊昨天以3：1擊敗富邦悍將隊，但呂詠臻登板連8顆壞球，為戰局帶來動盪，總教練古久保健二指出，昨天自己看是認為投球...

中職／單季觀眾首度突破300萬 蔡其昌：有你們真好

中華職棒今天在「大師兄」林智勝引退系列賽台北大巨蛋4萬人加持下，單季累積觀眾人數首度突破300萬人次大關，中職會長蔡其昌...

中職／奧德銳7局好投奪首勝 把獅隊從「恐象」噩夢中搖醒

統一獅隊洋投奧德銳在一軍的第三場出賽，繳出一場7局無失分超好投，幫助獅隊以7：1擊敗夢魘般的對手中信兄弟隊，奧德銳的生涯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。