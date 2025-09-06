中職／單季觀眾首度突破300萬 蔡其昌：有你們真好

中華職棒今天在「大師兄」林智勝引退系列賽台北大巨蛋4萬人加持下，單季累積觀眾人數首度突破300萬人次大關，中職會長蔡其昌表示，這是很不容易的一天，「有你們真好」。

味全龍隊從昨天開始在台北大巨蛋舉辦林智勝引退系列賽，昨天吸引2萬6316名觀眾進場，今天更是4萬人滿場，加上台中洲際棒球場有1萬7097名觀眾、新北新莊棒球場有8264名觀眾，本季累積進場觀眾正式突破300萬人次大關。

中職會長蔡其昌在社群媒體上表示，今晚是中華職棒36年來首度打破單季300萬人次進場紀錄的日子，「這是所有棒球人與球迷朋友共同完成的成就，我們經歷過低谷、疫情的挑戰，希望大家一起珍惜這一切，跌跌撞撞一路走來，很不容易的一天。」

蔡其昌也對球迷喊話，「會長還是好想說，有你們真好，謝謝大家。」今年季前蔡其昌就喊出本季目標之一是300萬人次觀眾，順利在今天達成。

今年是台北大巨蛋啟用的第2個球季，去年吸引276萬6386名觀眾進場、場均人數7684人；中職今年觀眾人數更加突破，上半季累積168萬7163人次觀眾、場均9373人，如今突破300萬大關，目前本季場均人數更是突破1萬人。