快訊

有靠山？普亭警告西方「別想派兵到烏國」 BBC揭態度強硬3原因

江祖平自揭遭副總兒性侵！三立4度發聲明 請出律師賴芳玉「秉公處理」

中職／奧德銳7局好投奪首勝 把獅隊從「恐象」噩夢中搖醒

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
統一獅隊洋投奧德銳先發7局僅被敲3安打、無失分，拿下首勝。圖／統一獅隊提供
統一獅隊洋投奧德銳先發7局僅被敲3安打、無失分，拿下首勝。圖／統一獅隊提供

統一獅隊洋投奧德銳在一軍的第三場出賽，繳出一場7局無失分超好投，幫助獅隊以7：1擊敗夢魘般的對手中信兄弟隊，奧德銳的生涯首勝、首座單場MVP一起入手。

兄弟洋投黃博多先發4.1局被敲9安打、失7分（責失4分），獅隊首局就靠林佳緯陽春砲帶動攻勢，後續還有4支安打串連，林培緯、陳聖平安打各帶有1分打點，單局打下3分。

黃博多第3局接連出現四壞、觸身球保送，而林岱安打向左外野的飛球落地形成安打，林書逸的守備失誤還讓這球一路彈到後面，獅隊一口氣跑回2分。黃博多第5局開局保送陳鏞基林子豪也靠失誤上壘，陳聖平安打再挹注分數入袋，也就此打退黃博多。

奧德銳封鎖兄弟打線，以86球完成7局投球，僅被敲3安打、無失分。

兄弟直到獅隊換投後才有突破，第8局面對辛俊昇，張仁瑋觸身球加盜壘站上二壘，推進三壘後，許庭綸以高飛犧牲打攻下分數，避免遭到完封。

林佳緯陽春砲帶動統一獅隊攻勢。圖／統一獅隊提供
林佳緯陽春砲帶動統一獅隊攻勢。圖／統一獅隊提供

陳聖平 統一獅 陳鏞基 林佳緯 林子豪 中信兄弟

延伸閱讀

中職／史上最年輕再見轟！林佳緯寫下新紀錄

中職／兄弟7分領先被追至3分差勝 黃博多仍有很多課題

中職／味全龍大巨蛋主場4萬人滿場 寫隊史紀錄

中職／林安可3分砲、林佳緯再見安 獅隊賞悍將6連敗

相關新聞

U18世界盃／美國兩任投手賞無安打比賽 中華隊0:4遭完封吞首敗

在日本沖繩登場的U18世界盃棒球賽，中華隊今天遇到魔王級對手，美國隊先發投手波蒙（Carson Bolemon）左投加最...

中職／太絕望…悍將0:8遭桃猿完封 新莊9連敗聯盟史上第二慘

富邦悍將隊在「新莊城堡」的煩惱千絲萬縷，今天再以0：8輸給樂天桃猿隊後，已在新莊棒球場吞下9連敗，與1999年三商虎隊並...

中職／申皓瑋落地扭到腳、張奕傷到髖關節 悍將升上王念好與陳真

富邦悍將隊今天再傳兩位重大傷兵，外野手申皓瑋、終結者張奕都因傷降下二軍，空缺升上王念好、陳真。

中職／呂詠臻連8壞球重演去年場景 桃猿教頭觀察到投球動作改變

樂天桃猿隊昨天以3：1擊敗富邦悍將隊，但呂詠臻登板連8顆壞球，為戰局帶來動盪，總教練古久保健二指出，昨天自己看是認為投球...

中職／奧德銳7局好投奪首勝 把獅隊從「恐象」噩夢中搖醒

統一獅隊洋投奧德銳在一軍的第三場出賽，繳出一場7局無失分超好投，幫助獅隊以7：1擊敗夢魘般的對手中信兄弟隊，奧德銳的生涯...

中職／聽聞「新莊不敗」嚇一跳 威能帝並不覺得悍將比較好對付

樂天桃猿隊今天以8：0完封富邦悍將隊，洋投威能帝在來台的第3季數據再攀巔峰，本季11勝超越去年，141次三振穩居三振榜領...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。