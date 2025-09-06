中職／奧德銳7局好投奪首勝 把獅隊從「恐象」噩夢中搖醒
統一獅隊洋投奧德銳在一軍的第三場出賽，繳出一場7局無失分超好投，幫助獅隊以7：1擊敗夢魘般的對手中信兄弟隊，奧德銳的生涯首勝、首座單場MVP一起入手。
兄弟洋投黃博多先發4.1局被敲9安打、失7分（責失4分），獅隊首局就靠林佳緯陽春砲帶動攻勢，後續還有4支安打串連，林培緯、陳聖平安打各帶有1分打點，單局打下3分。
黃博多第3局接連出現四壞、觸身球保送，而林岱安打向左外野的飛球落地形成安打，林書逸的守備失誤還讓這球一路彈到後面，獅隊一口氣跑回2分。黃博多第5局開局保送陳鏞基，林子豪也靠失誤上壘，陳聖平安打再挹注分數入袋，也就此打退黃博多。
奧德銳封鎖兄弟打線，以86球完成7局投球，僅被敲3安打、無失分。
兄弟直到獅隊換投後才有突破，第8局面對辛俊昇，張仁瑋觸身球加盜壘站上二壘，推進三壘後，許庭綸以高飛犧牲打攻下分數，避免遭到完封。
