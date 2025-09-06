聽新聞
中職／聽聞「新莊不敗」嚇一跳 威能帝並不覺得悍將比較好對付
樂天桃猿隊今天以8：0完封富邦悍將隊，洋投威能帝在來台的第3季數據再攀巔峰，本季11勝超越去年，141次三振穩居三振榜領先位置。加上此役在內，生涯共在新莊出賽7場，拿下4勝0敗、防禦率2.18，賽後聽聞「新莊不敗」數據也讓他嚇一跳。
威能帝此役先發6局僅被敲4安打、送出10次三振，封鎖悍將打線，加上猿隊打線在比賽前段就給予8分支援，讓他寫意收下這一勝。
總教練古久保健二賽後稱讚威能帝的表現一如往常，「真的投得非常漂亮！」他指出，威能帝的直球有力量又能控到好的地方，非常有責任感把自己的工作做得漂亮。
威能帝生涯在新莊握有不敗數據，賽後聽聞這件事也意外，「喔？真的不知道，我現在知道了。」他表示，「對我來說，每隊都不好對付，不會覺得富邦是比較弱的球隊，我一樣都是保持專注，把自己的工作做好。」
威能帝目前在三振榜上以141K遙遙領先中信兄弟隊洋投羅戈的119K，幾乎已經鎖定三振王，他也透露，去年自己的三振沒有那麼多，有特別朝這個方向調整，讓自己可以在比賽中取得更多三振。
