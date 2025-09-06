中職／太絕望…悍將0:8遭桃猿完封 新莊9連敗聯盟史上第二慘

富邦悍將隊在「新莊城堡」的煩惱千絲萬縷，今天再以0：8輸給樂天桃猿隊後，已在新莊棒球場吞下9連敗，與1999年三商虎隊並列聯盟史上第二長新莊連敗紀錄，排在前面只剩2022到23年統一獅隊的12連敗。

面對悍將左投陳仕朋，猿隊第2局就靠林泓育、余德龍兩老敲安帶動攻勢，張閔勛補上安打先送回1分，李勛傑打向游擊方向的滾地球，游擊手林澤彬發生失誤，猿隊再搶下分數。

陳仕朋投到第5局再遭遇亂棒攻擊，該局面對6人只取得1個出局數、被敲5安打，悍將換上廖任磊接手也未能及時止血，猿隊單局打了10人次、敲出7安打，攻下6分大局，讓悍將再陷絕望地獄。

陳仕朋最終留下4.1局被敲12安打、失7分（責失6分），吞下本季第5敗、生涯第60敗。聯盟史上過去共有11人累積60敗，以康明杉179場為最少場次達陣，陳仕朋此役以151場刷新最速60敗紀錄。

猿隊洋投威能帝先發6局僅被敲4安打、無失分，送出10次三振，入手本季第11勝。