快訊

有靠山？普亭警告西方「別想派兵到烏國」 BBC揭態度強硬3原因

江祖平自揭遭副總兒性侵！三立4度發聲明 請出律師賴芳玉「秉公處理」

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／太絕望…悍將0:8遭桃猿完封 新莊9連敗聯盟史上第二慘

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將投手陳仕朋。本報資料照片
富邦悍將投手陳仕朋。本報資料照片

富邦悍將隊在「新莊城堡」的煩惱千絲萬縷，今天再以0：8輸給樂天桃猿隊後，已在新莊棒球場吞下9連敗，與1999年三商虎隊並列聯盟史上第二長新莊連敗紀錄，排在前面只剩2022到23年統一獅隊的12連敗。

面對悍將左投陳仕朋，猿隊第2局就靠林泓育、余德龍兩老敲安帶動攻勢，張閔勛補上安打先送回1分，李勛傑打向游擊方向的滾地球，游擊手林澤彬發生失誤，猿隊再搶下分數。

陳仕朋投到第5局再遭遇亂棒攻擊，該局面對6人只取得1個出局數、被敲5安打，悍將換上廖任磊接手也未能及時止血，猿隊單局打了10人次、敲出7安打，攻下6分大局，讓悍將再陷絕望地獄。

陳仕朋最終留下4.1局被敲12安打、失7分（責失6分），吞下本季第5敗、生涯第60敗。聯盟史上過去共有11人累積60敗，以康明杉179場為最少場次達陣，陳仕朋此役以151場刷新最速60敗紀錄。

猿隊洋投威能帝先發6局僅被敲4安打、無失分，送出10次三振，入手本季第11勝。

陳仕朋 統一獅 余德龍 張閔勛 威能帝 樂天桃猿 富邦悍將

延伸閱讀

中職／悍將「新莊城堡」吞8連敗 步步逼近聯盟最慘紀錄中

中職／悍將閃過洲際0勝仍寫1紀錄 鈴木駿輔7局好投、林澤彬首轟

中職／一年時間過去還是17敗 這些問題不解悍將明年一樣慘

中職／打最多安、失最少分依然無助 悍將又度過敗多勝少的一周

相關新聞

U18世界盃／美國兩任投手賞無安打比賽 中華隊0:4遭完封吞首敗

在日本沖繩登場的U18世界盃棒球賽，中華隊今天遇到魔王級對手，美國隊先發投手波蒙（Carson Bolemon）左投加最...

中職／太絕望…悍將0:8遭桃猿完封 新莊9連敗聯盟史上第二慘

富邦悍將隊在「新莊城堡」的煩惱千絲萬縷，今天再以0：8輸給樂天桃猿隊後，已在新莊棒球場吞下9連敗，與1999年三商虎隊並...

中職／申皓瑋落地扭到腳、張奕傷到髖關節 悍將升上王念好與陳真

富邦悍將隊今天再傳兩位重大傷兵，外野手申皓瑋、終結者張奕都因傷降下二軍，空缺升上王念好、陳真。

中職／呂詠臻連8壞球重演去年場景 桃猿教頭觀察到投球動作改變

樂天桃猿隊昨天以3：1擊敗富邦悍將隊，但呂詠臻登板連8顆壞球，為戰局帶來動盪，總教練古久保健二指出，昨天自己看是認為投球...

中職／奧德銳7局好投奪首勝 把獅隊從「恐象」噩夢中搖醒

統一獅隊洋投奧德銳在一軍的第三場出賽，繳出一場7局無失分超好投，幫助獅隊以7：1擊敗夢魘般的對手中信兄弟隊，奧德銳的生涯...

中職／聽聞「新莊不敗」嚇一跳 威能帝並不覺得悍將比較好對付

樂天桃猿隊今天以8：0完封富邦悍將隊，洋投威能帝在來台的第3季數據再攀巔峰，本季11勝超越去年，141次三振穩居三振榜領...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。