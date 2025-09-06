U18世界盃／美國兩任投手賞無安打比賽 中華隊0:4遭完封吞首敗

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中華隊今天在U18世界盃棒球賽面對強敵美國隊。圖／中華棒球協會提供
中華隊今天在U18世界盃棒球賽面對強敵美國隊。圖／中華棒球協會提供

在日本沖繩登場的U18世界盃棒球賽，中華隊今天遇到魔王級對手，美國隊先發投手波蒙（Carson Bolemon）左投加最快球速154公里，將中華隊吃得死死，先發5局未被敲安、狂飆11次三振，中華隊全場安打掛蛋，終場以0：4輸球，目前在預賽戰績1勝1敗。

波蒙在2022年U15世界盃就曾碰上中華隊，當時先發5局僅被敲1安打、無失分，率領美國隊提前5局以10：0擊敗中華隊；層級換到U18，波蒙今天又讓中華隊踢到鐵板，在他5局投球任內，中華隊只靠2次保送上壘。

美國隊第6局換上另一位左投格里林傑（Jared Grindlinger），後援2局未被敲安，唯一上壘者是第7局一出局時對江庭毅投出觸身球，但中華隊連兩棒代打都無法建功，安打欄、分數欄都全場掛蛋。

中華隊由劉任右先發，投3局被敲3安打、失2分，前2局都是開局保送，但連抓3個出局數，與波蒙相互抗衡，但第3局被連敲2安打後，波斯威克（Coleman Borthwick）打向右邊方向的飛球，游能茗一度接進手套又掉了出來，雖抓到二壘的出局數，但美國隊先馳得點，後續再因安打、暴投多失1分。

王奕翔第4局接手投球，3次保送釀成滿壘，但3個出局數也都靠三振拿下，力守不失；何樺第5局登板，因二壘手吳承皓的失誤出現上壘，布里克（Will Brick）敲出二壘打再護送1分入袋。

中華隊擠不出安打情況下，落後分數還在擴大，6局下三壘有人時，游擊手許書誠面對高飛球的接球失誤，讓美國隊跑回第4分。

中華隊由劉任右先發，投3局被敲3安打、失2分。圖／中華棒球協會提供
中華隊由劉任右先發，投3局被敲3安打、失2分。圖／中華棒球協會提供

