中職／林威助好玩的事很多 能見篤史：但他說不能講

富邦悍將隊「わくわく日本祭」今天、明天在新莊棒球場登場，能見篤史擔任開球嘉賓，重逢過去在歐力士隊共事過的張奕，兩人今天聊了許多話題，讓能見篤史忍不住吐嘲，自己在歐力士時，張奕好像不太敢向自己請教，反倒自己引退後，張奕剛剛問了很多問題，「我想說太慢了吧！怎麼現在才問。」與林威助的互動也有許多有趣回憶，能見篤史說：「但是威助已經說了，不能講。」

今年悍將「わくわく日本祭」主題日再度與太平洋聯盟合作，「鋼鐵左腕」能見篤史擔任開球嘉賓，他的18年職棒生涯效力阪神、歐力士隊，出賽474場防禦率3.35，取得104勝、4次救援成功、57次中繼成功，曾在2012年以單季172次三振拿下中央聯盟三振王，並在2021年達成生涯1500次三振。

能見篤史也是2013年世界棒球經典賽台日大戰的日本隊先發投手，和王建民同場對決寫下歷史經典戰役，目前則擔任日本國家隊投手教練。

談到對台灣棒球的印象，能見表示，沒有真正交戰過是無法理解的，就他自己看來，其實台日沒有太大差別，「如果要說哪邊比較好，我覺得是兩邊實力相當。」來台之際正好碰到林智勝引退時刻，能見也聊到對他的印象，包括身材魁梧、魄力十足，「能在職棒活躍那麼久，肯定是很努力完成夢想的選手。」