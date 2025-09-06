自殺重回十大死因 味全龍吳東融靠「自我對話」重整身心

台北市政府今舉辦「換個位子，從心開始2025世界自殺防治日暨心理健康月直播記者會暨園遊會」，邀請味全龍選手吳東融選手擔任北市2025最佳自殺防治守門人，他提到，青少年時期面對訓練壓力，靠著自己與自己聊天，釐清自己的需求，照顧自己的心理健康，也呼籲國人，無論身處人生何種階段，需關心與守護自己和家人。

台北市政府響應每年9月10日世界自殺防治日，今天在台北市信義區新光三越香堤大道廣場，舉辦「換個位子，從心開始2025世界自殺防治日暨心理健康月直播記者會暨園遊會」。

活動邀請到中華職棒味全龍選手林智勝，由他擔任2025心理健康大使，並與北市東園國小棒球隊共同拍攝「換個位子，還是想守護你！」的宣傳影片。希望傳遞「重視自己與他人心理健康」的重要訊息。另外，活動也邀請味全龍選手吳東融選手，擔任北市2025最佳自殺防治守門人

台北市副市長林奕華說，台北市響應世界自殺防治日，將九月訂為心理健康月，感謝NGO團體給予支持及指導讓整個防護網更加安全，也讓台北市為六都自殺人口降最低的縣市。

不過，全台25至44歲青壯族群的自殺死亡率，目前呈現上升趨勢，林奕華說，該族群往往同時面臨工作、家庭和經濟等多重壓力，若未適當調節抒發，容易導致身心失衡，危害身心健康甚至造成憾事。北市聯合醫院目前設有13個門診，供不分年齡的市民運用其資源，照顧心理健康。

身為北市2025最佳自殺防治守門人，吳東融今分享他在高中時期，赴日打球面對的困境。吳東融說，當時他還是青少年，無論是訓練還是生活日常，很多事都給靠自己，漸漸地他養成與自己聊天的習慣，慢慢地透過「自我對話」認識自己，並且找到自己想要的事情，在那段時期，自我對話讓他快速成長，如今回想是人生的一大養分。