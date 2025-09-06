中職／布坎南補位傷到右腳最終仍降二軍 悍將暫時少1洋投
富邦悍將隊今天選手異動再加1，洋投布坎南也在降下二軍的名單中，球團表示布坎南右腳持續緊繃雖有好轉，但因仍有影響投球動作，保險起見今天異動下二軍調整。
布坎南前一場出賽為8月31日面對統一獅隊先發3.1局，第4局補位一壘時傷退，原本透露並無大礙，預計按照輪值出賽，但今天出現在異動名單中。
布坎南的右腳持續緊繃，雖然狀況已有好轉，但考量到對投球動作仍有影響，最終還是決定降下二軍。
另一名洋投魔力藍在8月30日降下二軍，最快要到9月14日才能重返一軍，悍將暫時要以一軍兩名洋投編制作戰。
